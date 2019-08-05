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老婆金泰熙下月臨盆　37歲Rain搶賺奶粉錢自爆「中年危機」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男星鄭智薰（Rain）與林智妍所主演的新戲《歡迎來到第2人生》5日在首爾麻浦區舉辦新戲記者會。37歲的Rain竟然忘了同劇演員韓尚進名字好囧，更驚爆自己有短期失憶症。而她的明星老婆金泰熙下個月即將臨盆，依舊貼心為老公全力加油打氣。

▲▼鄭智薰（Rain）與林智妍主演新戲《歡迎來到第2人生》。（圖／KKTV提供）

▲Rain自爆有「中年危機」常常短期失憶。（圖／KKTV提供）

《歡迎來到第2人生》劇情描述為了自己的利益而去幫助那些專走法律漏洞之人的獨行俠律師（Rain飾演），因為一次不幸的意外而被吸進另一個平行世界中，變身為剛直的檢察官，過著180度完全不同的平行人生故事。

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▲▼鄭智薰（Rain）與林智妍主演新戲《歡迎來到第2人生》。（圖／KKTV提供）

▲Rain自爆有「中年危機」常常短期失憶。（圖／KKTV提供）

Rain則相當「盡責」製造出許多「笑」果，他一一稱讚其他演員時，竟然忘了最後一位「惡人專業戶」韓尚進的名字，愣住好幾秒，讓等著被稱讚的韓尚進驚訝轉頭看著鄭智薰，還小聲失落地說著：「不會吧」，讓鄭智薰尷尬急著解釋：「對不起啦！我最近有短期記憶喪失症，記完台詞就忘記，還請多多見諒」讓韓尚進好受傷。

▲▼鄭智薰（Rain）與林智妍主演新戲《歡迎來到第2人生》。（圖／KKTV提供）

▲鄭智薰（Rain）與林智妍主演新戲《歡迎來到第2人生》。（圖／KKTV提供）

此外，當韓媒提問下個月將臨盆的星老婆金泰熙是否有做什麼表示時，鄭智薰幽默回應道：「我猜這會比戲劇還更成為焦點！她相當地支持我為我加油。」一展夫妻之間的好感情。《歡迎來到第2人生》8月6日起每週二、三中午12 點在KKTV上架更新。

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