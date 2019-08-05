余文樂：香港是中國一部分！　「看到那麼多憤怒和暴力很痛心」

記者陳芊秀／綜合報導

香港民眾5日發起「三罷」（罷工、罷課、罷市）運動以及不合作運動，更有人為此走上街頭。男星余文樂晚間在微博留言：「看到那麼多憤怒與暴力感到很痛心」，同時透過工作室發表聲明，駁斥網路被傳港獨的謠言。

▲香港民眾發起三罷運動，同時余文樂被捲入網路謠言。（圖／翻攝自微博／余文樂）

余文樂以簡體字發文：「香港最近發生了很多事，我作為一個土生土長的香港人，看到那麼多憤怒與暴力感到很痛心。一個人的立場不能代表他人，就像一小眾破壞秩序的人不能代表全部香港人。香港已經回歸22年了，香港是中國的一部份，我是中國人，這一點無需多言。我不認同也不支持所有違法的人與事，希望香港盡快恢復秩序。」

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▲余文樂發文：「那麼多憤怒與暴力感到很痛心。」（圖／翻攝自微博／余文樂）

此外，余文樂工作室聲明指出，有微信用戶「猿猿」發表文章聲稱，他名下潮牌高階主管發表港獨言論，對此澄清該名員工是余文樂的私交，且員工除了工作並未談論政治議題，字裡行間誤導大眾余文樂是港獨，「此為偏頗、不實及誹謗之。」同時嚴正聲明，余文樂從未支持港獨，也未曾發表任何言論或進行任何行為支持與港獨相關的任何活動。

▲余文樂工作室駁斥謠言。（圖／翻攝自微博／余文樂工作室）