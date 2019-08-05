張致恒認了劈腿！搞大粉絲肚子…同時騙N女「她用小孩逼婚」　超渣謊言全曝光

記者李湘文／綜合報導

香港男星張致恒宣布娶粉絲雯雯，卻被「女友們」接連控訴劈腿，疑似同時腳踏5條船，連日來受到大眾狂轟。他5日在Instagram發文，終於承認自己欺騙了所有交往對象，一方面對女友們謊稱「雯雯用小孩逼婚」，一方面又跟未婚妻說已經跟其他女生分手，未料如今謊言全被戳破，「我感到萬分愧疚。」

▲張致恒公開宣布娶粉絲雯雯，並透露已經生下小孩，引爆劈腿風波。（圖／翻攝自張致恒Instagram）

張致恒從2016年開始跟梁皓恩交往，日前卻突然宣布跟粉絲雯雯結婚，5日終於公開向女友道歉，「一直以來她都以為我是和她一個人交往，直到我公開事件，才發現原來一直以來都被蒙在鼓裡，浪費了她的青春、她的時間。」他自責不負責又惡劣，不配得到梁皓恩原諒，但還是想公開說聲「對不起」。

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▲梁皓恩被張致恒欺騙感情，一直以為自己是唯一。（圖／翻攝自梁皓恩Instagram）

除此之外，張致恒也承認欺騙其他女生「雯雯用小孩威脅結婚」，導致如今事情爆發後，連未婚妻都受到不少批評。但事實上，雯雯並沒有用小孩威脅他，甚至也是被欺騙的受害者之一，一直以為張致恒已經和梁皓恩分手。

▲張致恒騙其他女友「雯雯用小孩逼婚」。（圖／翻攝自張致恒Instagram）

這段期間，雯雯受到張致恒負面新聞牽連，同樣遭到不少惡言批評。張致恒4日晚間出面求大眾放過：「不要再鬧我的未婚妻雯雯和我的小孩，他們是無辜的，我求求大家……對不起大家！」他5日也再次澄清：「小孩是我堅決生下來的，她一直原諒、遷就、忍讓我。我希望一些對她失實的指控可以暫停，在這裡用我最真誠的心向她道歉。」

▲張致恒連續發文道歉，認了劈腿。（圖／翻攝自張致恒Instagram）