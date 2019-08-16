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獨家／Masha私下和解「前經紀人」　拋下GTM參加《聲林》

記者關韶文／台北報導

大型選秀節目《聲林之王2》熱播中，選秀中驚見出道歌手潘君侖（GTM-Masha），而更驚人的是，他身旁的經紀人竟是原本鬧翻的艾姐，記者循線追問，目前Kenny、Masha決定繼續和原公司「使徒音樂」合作。

2018年10月，男子GTM投出震撼彈，團員紛紛在臉書、IG發表律師聲明，單方面宣布和公司合作到期，不過聲明中僅提到四位團員名字，Kenny分道揚鑣決定留在原公司繼續努力。

沒想到一年後劇情大逆轉，Masha決定回到原公司和Kenny共同努力，以本名潘君侖重新出發。心情沉澱了一年後，在Kenny的溫馨關懷以及透過友人協助下，Masha向艾姐道歉，重回前公司「使徒音樂」。至於前團體和其他人的合約糾紛，仍在訴訟中。

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▲▼潘君侖。（圖／使徒音樂提供）

▲▼潘君侖回歸前公司，重回舞台。（圖／使徒音樂提供）

▲▼潘君侖。（圖／使徒音樂提供）

艾姐接受《ETtoday星光雲》記者訪問時透露，「我當然也想了一下，不知道是不是外面混不下去才回來，後來我給他三個月的時間，完全不給予任何協助，請他自己交出功課，沒想到他都做到了。」

過去曾是GTM副主唱的潘君侖，為了展示重回舞台的決心，加入選秀節目《聲林之王2》。曾經是藝人、曾經是男團、曾入圍過金曲獎，這次從零開始，潘君侖做好萬全準備，「我想要，我要挑戰，看看沒有哥哥的護航，能不能自己站在舞台上！」

▲▼潘君侖。（圖／使徒音樂提供）

▲潘君侖苦練才藝。（圖／使徒音樂提供）

雖然順利通過海選，但首次錄影中潘君侖竟被素人選手PK掉，經紀人艾姐雖然心疼，但也彷彿一劑強心針，「其實當然很沮喪，之後就會提高他的作戰態度，可能之前被保護很好，現在下面都沒有粉絲，最重要是一個人如何撐著舞台。」走過合約糾紛，潘君侖重新回到表演舞台，新的一戰才剛開始，而演藝圈就如同森林般，「適者生存、不適者淘汰！」

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於E-City都會台播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。

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masha, gtm, 聲林之王2, 潘君侖, 聲林, 聲林之王

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