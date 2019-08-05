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這位「中年禿頭男子」DJ　真實身份竟是張信哲！

記者關韶文／台北報導

「情歌王子」張信哲（Jeff）為電影《跳舞吧！大象》獻聲又現身，不但推出新歌《沒資格難過》，更在片中客串參一咖，隨片上映，張信哲主演的「Sky葛格」造型曝光，阿哲哥居然突破盲腸，演出中年禿頭男子，與平時情歌王子的形象大相逕庭，完全是犧牲色相，成為《跳舞吧！大象》電影最大彩蛋。

張信哲接演電影《跳舞吧！大象》裡中年禿頭的DJ先生，他慎重地說：「這個角色令我回想起出道時，跑宣傳會遇到很多DJ，雖然當時的我、在出道之初不被唱片公司看好，但幸運有許多DJ朋友和前輩，在聽到作品後都給予我鼓勵、支持，讓我至今仍能持續地作為一名歌手，抱持著自己對於音樂的喜愛和夢想，繼續在音樂的道路上前行！」

▲▼張信哲。（圖／潮水音樂提供）

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▲▼張信哲飾演禿頭DJ。（圖／潮水音樂提供）

▲▼張信哲。（圖／潮水音樂提供）

張信哲笑說，首度嘗試禿頭造型大費周章，拍片前需要花上約5個小時的時間處理，「不過，林育賢導演和男主角艾倫都會抽空過來和我聊天。」另外，發現在造型的過程中，慢慢看到髮型上的變化，自己都覺得挺有趣的。也藉著梳化的過程，在這麼長的時間裡，學習讓自己慢慢進入角色之中。

「雖然我不是一個專業的演員，但還蠻喜歡片中在廣播節目時的口白，就像以前社群網站還沒這麼發達的時候 ，聽著電台上自己喜歡的DJ的節目，也會想像這位DJ是長什麼樣子。」相信大家一定贊同阿哲，當時對崇拜的DJ模樣，一定都存有幻想。

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