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路邊見輕生男準備跳橋　女子輕唸「聯合公園歌詞」救回一條命

記者蕭采薇／綜合報導

聯合公園（Linkin Park）主唱查斯特（Chester Bennington）自縊身亡2年了，他的音樂卻還一直活在歌迷心中。近來美國有名男子試圖自殺，目擊女子看到後，用了聯合公園的歌慈開導對方，成功挽救一條生命。

聯合公園（Linkin Park）主唱查斯特（Chester Bennington）。（圖／達志影像）

▲聯合公園主唱查斯特，兩年前因憂鬱症自縊離世。（圖／達志影像）

住在美國紐約奧蘭治縣的女子克莉提娜，某日經過公路時，看到一名男子坐在高架橋邊，看來有輕生的意圖。儘管當時沒有一台車停下來，克莉提娜還是下車看看對方的情況。這時對方看她靠近，一度有往前的趨勢，克莉提那先是安撫他：「不不不，你跳，我就一起跳。」

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聯合公園（Linkin Park）主唱查斯特（Chester Bennington）。（圖／翻攝自聯合公園粉絲專頁）

▲聯合公園主唱查斯特的作品仍活在粉絲心中。（圖／翻攝自聯合公園粉絲專頁）

等到男子稍微放下警戒後，克莉提娜坐到他的身邊，用了自己最喜歡的樂團聯合公園的歌詞安慰對方：「誰會在乎一束光芒的熄滅，我在乎。」男子聽到後立刻流下眼淚，最後克莉提娜和警方聯手，成功將這名輕生的男子拉離危險地帶。

▲查斯特走後，麥克一聽到聯合公園的歌就崩潰。（圖／翻攝自《聯合公園》IG）

▲查斯特的離開，對聯合公園和歌迷都是一大傷害。（圖／翻攝自《聯合公園》IG）

這首歌出自聯合公園2017年的作品《One More Light》，也是查斯特自縊同年的歌曲，歌詞被視為他在向自己喊話，可惜最終還是沒有救回查斯特本人。消息曝光後，許多聯合公園的歌迷都感動又感慨，但也認為能救回一條生命，或許也能讓天上的查斯特寬慰不少。

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聯合公園, Linkin Park, 查斯特, Chester Bennington

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