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23歲郭麒麟幼時遭性騷擾！　脫褲上廁所…遇大叔「露鳥」闖入

記者陳芊秀／綜合報導

23歲大陸藝人郭麒麟是相聲演員，而且是相聲藝術家郭德綱的長子，過去甩胖瘦身變潮男，成為網路話題。他近日上節目時自曝，小時候曾遭到大叔性騷擾，「我當時整個人傻，我也發不出聲音」，發言震驚網友。

▲▼郭麒麟甩胖變V臉男神，在娛樂圈成為佳話。（圖／翻攝自微博／新浪視頻）

▲郭麒麟是相聲星二代，甩胖變V臉男神，在娛樂圈成為話題。（圖／翻攝自微博／郭麒麟）

郭麒麟透露事情發生在自己6、7歲時，當時和家人到餐廳，接著到廁所，進門發現有個40歲大叔站在小便池前、戴著安全帽。他走進某間廁所內，脫褲子蹲下，正要關門時，突然被大叔推開走進來，「他褲子也沒提，對著我，他說你摸摸試試。」

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▲▼郭麒麟自曝小時候曾遭大叔性騷擾。（圖／翻攝自微博／新浪視頻）

▲郭麒麟自曝小時候和家長去餐廳，遭大叔性騷擾。（圖／翻攝自微博／新浪視頻）

原本形容整個事件是「偽性侵」，郭麒麟說完後，被另一位嘉賓姜思達認為「是性侵」。而他接著說道：「我沒摸，我沒摸當時……我沒有幫助他完成這個性侵的全過程，我當時整個人傻，我也發不出聲音，我也不知道該喊，還是該怎麼著……。」他說當下反應平靜，離開廁所後也沒有把這件事告訴家長，因為不知道這是什麼行為，甚至開玩笑說，以為是自己沒關廁所門的懲罰，這次說出來，希望呼籲大人要保護的不光是女孩，男孩也要一併保護。

▲▼郭麒麟自曝小時候曾遭大叔性騷擾。（圖／翻攝自微博／新浪視頻）

▲郭麒麟脫褲上廁所，關門時被大叔推門闖入。（圖／翻攝自微博／新浪視頻）

▲▼郭麒麟自曝小時候曾遭大叔性騷擾。（圖／翻攝自微博／新浪視頻）

網友看到郭麒麟在節目中的發言相當心驚，輪番說「嚇人」、「害怕」、「這太可怕了，雖然他笑著說出來」、「有時候因為性教育匱乏，家長很避諱這些，導致孩子被傷害了也不明白。」同時也有不少人響應，大人應該要重視兒童的性教育，「男孩在外面也要保護好自己。」

▲▼郭麒麟自曝小時候曾遭大叔性騷擾。（圖／翻攝自微博／新浪視頻）

▲郭麒麟：「我當時整個人傻，我也發不出聲音。」（圖／翻攝自微博／新浪視頻）

►郭麒麟自曝童年遭性騷擾（影片連結請按此）

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