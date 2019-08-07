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贈獎／生活太苦悶嗎？《炫目之光》帶你從音樂裡找到生活動力

娛樂中心／綜合報導

《炫目之光》改編自薩費茲曼佐廣受好評的回憶錄：「來自貝瑞公園的問候」，電影由古蘭德恰達執導，劇本出自薩費茲曼佐、古蘭德恰達與保羅梅達貝哲斯之手，電影中的音樂與歌詞都獲得布魯斯史普林斯汀的應允讓導演古蘭德恰達運用在電影中。

《炫目之光》海報。（圖／華納兄弟提供）
▲《炫目之光》8月16日正式上映。（圖／華納兄弟提供）

《炫目之光》故事發生於1987年的英國，當時正處於英國國內種族與經濟雙重的不安與騷動氣氛中，賈維(維威克卡拉 飾)身為英籍巴基斯坦的後裔，內心感受尤其深刻，他藉由寫詩來抒發心情，藉以短暫逃離父親的威權與社會歧視給予的雙重壓力。

直到某一天，他在同學的推薦下進入了「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀的音樂領域裡，他粗曠又不修飾的沙啞嗓音訴說著勞工階級的苦悶與心聲，讓他彷彿重獲新生，藉著布魯斯的音樂，賈維找到情緒的出口與夢想的翅膀，在歌聲中他獲得十足的勇氣，勇敢向父親的威權與社會的歧視表達自己內心真正的想法。

《炫目之光》劇照。（圖／華納兄弟提供）
▲▼《炫目之光》劇照。（圖／華納兄弟提供）
《炫目之光》劇照。（圖／華納兄弟提供）
 
==== 參加活動！送你搶先看《炫目之光》====

 ◎活動時間：8/6(二)至8/8(四) 12:00止

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◎活動辦法：

1. 加入「ETtoday看電影」粉絲團

ETtoday看電影

2.看完影片請在下方留言回答：「最能激勵你的一首歌是?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：《炫目之光》特映券一組(2張)  
使用時間：8/14 (三) 19:00  
使用地點：台北大直美麗華影城

◎得獎公布：8月8日（四）公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於8/11(日)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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關鍵字

電影, 贈獎, 炫目之光

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