泫雅肉色緊身裝像全光！　「超低深V」雙球豪溝包不住…辣搶男友風頭

記者阮巧雯／綜合報導

南韓情侶檔泫雅和E'Dawn（金曉鐘）已經交往3年多，顏值和身材都是神仙等級，每次發文放閃都讓粉絲看得如癡如醉。兩人5日在IG同時上傳多張合照，而擁有一身雪白肌膚的泫雅身穿「肉色低胸洋裝」，讓人猛一看以為什麼都沒穿，把男友風采全搶光。

▲▼泫雅與E`Dawn交往3年多，常常分享兩人甜蜜照。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）

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照片中，泫雅身穿肉色貼身低胸洋裝，頭戴同色系棒球帽，走甜美性感風，而超低胸設計，讓白皙雙峰呼之欲出。另一張她背貼牆壁，翹起左腳，巧妙地遮住裙底防走光，纖細雙腿好吸睛，而她一身過人雪白肌與肉色洋裝完美融為一體，不仔細看，還以為什麼都沒穿！

▲泫雅辣穿肉色緊身低胸洋裝，傲人雙峰包不住。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）

E'Dawn則身穿休閒帶領上衣和白長褲，風采全被身旁性感女友搶走，不少粉絲都大讚：「泫雅真的好美呀！」但兩位神仙情侶組合，依然讓人看了賞心悅目，讓網友們紛紛留言：「爸！媽！」、「我願意當你們的小孩」、「可以領養我嗎」、「領養手續都已準備好，就等你們了」。

▲泫雅火辣打扮，完全搶走男友風頭。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）