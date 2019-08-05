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天王天后搶唱這首歌！　胡彥斌「全推掉」堅持給他

記者翁子涵／台北報導

胡彥斌預計在7日推出新單曲《前男友》Demo，他說：「一直都有很多天王天后級的歌手跟我邀歌，但這首歌寫出來後，我很傷腦筋不知道該給誰唱比較好，所以乾脆決定，那就開放給未來可能成為天王天后的新人新聲們來爭取吧！」

▲▼胡彥斌。（圖／極光森林提供）

▲胡彥斌和林文炫合作新歌《前男友》。（圖／極光森林提供）

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新歌是他與合作多年的音樂搭檔林文炫共同創作，原本胡彥斌煩惱著該把這首歌給誰唱好的時侯，林文炫先是回了他：「你都已經唱得這麼好了，幹麻不自己來唱就好了？」，但胡彥斌認為今年一直有令人驚艷的新星出現，而陷入苦思。

▲▼胡彥斌。（圖／極光森林提供）

▲胡彥斌舉辦「前男友選聲企劃」。（圖／極光森林提供）

沒想到林文炫突發奇想建議他：「既然無論是交給哪個天王天后都擺不平；那不如把這份大禮送給未來有機會成為天王天后的新人新聲們，再加碼由你擔任製作人特別量身打造，這樣更能讓他們快速爆紅！」

胡彥斌聽完建議後，決定舉辦「前男友選聲企劃」，他說：「其實這也是我這些年來做音樂一直以來的初心 ，用最簡單的方法帶給更多新人新聲個發光發熱機會。《前男友》這首歌，能看成是前男友唱給前女友的祝福；也能解讀成前女友唱給前男友遺憾，歡迎大家一起加入這個開放全球的『前男友選聲企劃』！」

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