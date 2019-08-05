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丫頭「對員工好被嫌棄」　心寒氣炸：以後都公事公辦！

記者許皓婷／綜合報導

藝人丫頭（詹子晴）不只是各大綜藝節目的熟面孔，本身相當有生意頭腦的她，目前更是坐擁18家飲料店的老闆，但對她來說，管理員工似乎是一大難題，她5日更在Instagram發文吐苦水，無奈抱怨：「想要對員工好還被嫌棄。」

▲丫頭對員工好被嫌棄。（圖／翻攝自Instagram／丫頭）

▲丫頭對員工好被嫌棄。（圖／翻攝自Instagram／丫頭）

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▲丫頭目前是18家飲料店的老闆。（圖／翻攝自Instagram／丫頭）

丫頭目前已開設18家飲料店，她更將店點擴展到美國加州和日本，經營副業有成的她，似乎在管理員工方面碰到難題，她5日在Instagram限時動態發文：「想要對員工好還被嫌棄。」讓她無奈直呼：「心寒。」似乎為了一些事受打擊的她，雖然沒有明講原因，但她還是氣得表示：「以後都公事公辦吧！」

▲丫頭對員工好被嫌棄。（圖／翻攝自Instagram／丫頭）

▲丫頭想對員工好，卻被嫌棄。（圖／翻攝自Instagram／丫頭）

事實上，丫頭雖然副業經營得有聲有色，但她就曾在節目上透露在管理員工時偶爾會感到心累，像她有次提出了ABC3個方案，同樣都能達到目標，但C方案比較貴，於是她建議員工以AB方案的方向執行，對方卻直接用了C，她一看報表後傻眼，「我想說我不是講過了嗎？然後員工有他的理由，錢就白白花了10幾萬，我就覺得很心疼。」

丫頭更表示還不能對員工生氣，「如果妳唸他，員工不高興就會走。」她坦言現在的年輕人比較唸不得，「只要覺得妳講得他不高興，他就說那我就換工作啊，所以現在的老闆其實都很客氣、真的不好當。」連員工遲到，她也都客氣地打電話詢問對方：「不好意思～那個你幾點會到？」

▲丫頭對員工好被嫌棄。（圖／翻攝自Instagram／丫頭）

▲丫頭透露管理員工偶爾很心累。（圖／翻攝自Instagram／丫頭）

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