57歲資深玉女歌手長這樣！　「V臉零贅肉」凍齡樣曝光

▲金瑞瑤今和老公、兒子出席公益活動。（圖／中華華夏關懷基金會提供）



記者翁子涵／台北報導

資深玉女歌手金瑞瑤在70年代紅極一時，淡出螢幕後就和老公許安進經營「漢諾威馬術俱樂部」，她今和老公、兒子許凱文一同出席義賣地瓜葉活動，驚人的是，她不僅臉蛋凍齡如昔，四肢更是纖細，完全看不出57歲，金瑞瑤羞認自己才47公斤，都會上健身房運動，也不愛吃甜食，藉此維持嫩妹般的身材。

金瑞瑤表示就讀高中的兒子從小在馬場耳濡目染，竟意外發現馬糞的高經濟價值，把糞便搖身一變成有機肥料，還協助農夫改變觀念，捨棄化學肥料，金瑞瑤笑稱兒子簡直就是農夫，「我都說他在種田，我們也沒有特別去培養他這項興趣，但他就是天生喜愛研究大自然，光是甲蟲，他都不知培養到第幾代去了。」

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可惜一開始許凱文研究出來的成果，不受農夫青睞，他說：「大部分農夫都使用化學肥料習慣了，儘管馬糞肥料可以省錢又環保，但接受度不高。」但經過多次來回溝通，終於有農夫願意嘗試，許凱文興奮地說：「我們一起種了一大片地瓜葉和其他蔬菜、甘蔗和水果，每樣都好吃極了。」

許凱文對於最後成果始料未及，他表示：「沒想到我騎馬還可以研究出馬糞肥料，又可以保護地球若是農夫們都來使用，充分發揮馬糞作用，那人們就可以吃到營養又健康的食物，真的是一舉數得啊！」他也提及自己的初衷很簡單，就是希望藉著自己小小力量，改善農夫的生活，也可以保護地球環境不再惡化。