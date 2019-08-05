記者阮巧雯／綜合報導

53歲香港天王郭富城和小22歲大陸網紅方媛結婚2年，接連生下2個女兒，家庭幸福美滿。郭富城更是寵妻魔人，過去曾狠砸39萬台幣，為愛妻預約5星級產房，替老婆花錢不手軟。而方媛5日PO文貼出天王老公「大半夜」送鮮花，放閃秀恩愛，甜翻眾人。

▲郭富城與方媛結婚2年多，生下2個女兒，一家4口幸福美滿。（圖／翻攝自微博／方媛Moka）

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照片中，好大一束粉色玫瑰，原來是「天王嫂」方媛32歲生日，老公送的驚喜禮物，方媛也發文放閃寫道：「節日裡浪漫的儀式感還是要有的。」仔細一看PO文時間，將近凌晨3點鐘，她也笑說問道：「每次都不知道大半夜哪找來的花，還問我喜不喜歡。」

▲「天王嫂」方媛PO文放閃表示，老公郭富城半夜送鮮花。（圖／翻攝自微博／方媛Moka）

而方媛文中「每次」二字似乎在表達，天王老公常常在大半夜送花，也疑惑，這麼晚到底去哪買到鮮花。就有部分人回覆表示：「節目組拍攝道具懂不懂」、「有一種職業叫助理」。更有網友說道：「怎麼只有送花」、「畢竟比起其他東西，花便宜很多」。

但不少粉絲反駁：「那又怎樣，她（方媛）手裡還不是拎著愛馬仕」、「郭富城平時送多少東西，你們看到了嗎」。也紛紛獻上祝福：「太甜蜜了」、「天王好貼心呀」、「祝妳生日快樂」。

▲▼方媛身材保養得宜，看不出已經是2個孩子的媽。（圖／翻攝自微博／方媛Moka）