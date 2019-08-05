《新說唱2》畫面剪太多！熱狗嗆「挖洞給人跳」內幕爆熱搜　10小時後…大翻盤

記者李湘文／綜合報導

饒舌歌手熱狗（MC HotDog）擔任《中國新說唱2》導師，因為對節目剪輯感到不滿，4日突發文「拜託節目組不要再挖洞給我們跳」，引發熱議。對此，他隔10個小時後出面澄清，說自己只是看完節目後，無聊發個牢騷，沒想到就上了熱搜，其實本意並不是要diss節目組，「我真的覺得你們都好無聊。」

▲熱狗回應「diss《中國新說唱2》節目組」一事。（圖／翻攝自微博／MCHOTDOG熱狗）

熱狗在4日下午發文爆料，之前依照節目組給的行程錄影，先去錄音室再去打保齡球，沒想到看了剪輯出來的節目，發現別組都呈現得很歡樂，只有自己這組看起來很嚴肅，出去玩的部分完全被剪掉。他吐槽：「我知道花絮裡面有，但有多少人真正還會去關注去看花絮這些？從這些小細節來看就知道節目組對我們實在是很那個……算了，很多東西已經無力吐槽。」

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▲熱狗吐槽節目組剪輯問題。（圖／翻攝自微博／MCHOTDOG熱狗）

文章發表後，「熱狗diss有嘻哈節目組」登上微博熱搜，也有許多網友為他打抱不平，紛紛表示「下季別來啦，咱不受這委屈」、「對比很明顯了，節目針對性太強」、「感覺到狗哥這季真的很累，節目裡感覺都是忍著不說氣話那種」。還有人翻出以前吳亦凡在正片裡被剪掉的畫面，認為節目組經常「惡魔剪輯」，為參加節目的藝人們感到不平。

▲打保齡球畫面被剪掉，熱狗發文吐槽，被指「diss節目組」。（圖／翻攝自微博／MCHOTDOG熱狗）

不過，熱狗發現自己的發言成為話題，5日凌晨再度更新微博，不到10個小時迅速澄清，強調無意diss節目組：「不過就看了節目後發個牢騷而已，扯到什麼diss我也是旋轉、跳躍、快醉了，我會為了節目組沒播我們去打保齡球的畫面然後diss嗎？」他說自己只是覺得畫面太少、被剪得像給選手很大壓力，才無聊發微博酸一下，「我們一點都不嚴格，我們超好相處超好笑的！」

▲熱狗請大家不要誤會，自己只是無聊酸一下節目組，並沒有相處上的問題。（圖／翻攝自微博／MCHOTDOG熱狗）

熱狗解釋，自己是個真性情的人，雖然好像常常跟節目組槓上，但那是因為愛之深責之切，「他們其實也了解我的，我和節目組之間完全沒問題，這點請大家不要誤會啦！」他和節目組合作3年，已經有了革命情感，有時候酸歸酸，還是會給予鼓勵和認可，「他們也是真的在為hiphop做點事，讓這個環境可以更好，關於這點我也是絕對理解和支持！」希望藉此發文，讓紛紛擾擾到此為止。

【熱狗全文】

深夜廢文：

不過就看了節目後發個牢騷而已，扯到什麼Diss我也是旋轉 跳躍 快醉了，我會為了節目組沒播我們去打保齡球的畫面然後Diss嘛

下午沒事無聊發了個微博酸了一下節目組，沒想到竟然上熱搜了，我真的覺得你們都好無聊.....我這個人比較低調比較酷，我不喜歡上熱搜，我的本意就是在酸一下我們畫面太少又顯得我們給選手太大壓力好像很嚴格這樣而已。

可可愛愛的團建内容在衍生節目裡，大家要去看。我們真的有團建！我們一都不嚴格，我們超好相處超好笑的！

我是個真性情的人，喜怒哀樂總是無法掩飾，我雖然經常好像和節目組槓上，但終歸是投入太多愛之深責之切，他們其實也了解我的，我和節目組之間完全沒問題，這點請大家不要誤會啦！無論如何，大家真的也是一起做一起玩了三年的團隊和戰友了，不管怎樣都有革命情感，有時我酸歸酸，但我該給的鼓勵和認可也絕對有，他們也是真的在為hiphop做點事，讓這個環境可以更好，關於這點我也是絕對理解和支持！最後還是要再說一次，我真的不喜歡為了一些無聊的事上熱搜，這樣實在有損我的酷度，希望紛紛擾擾到此為止。

熱狗 敬上。