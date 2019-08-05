《模犯生》小琳剪耳下短髮！　30CM長髮掰了…曬自拍「全新的我」

記者陳芊秀／綜合報導

23歲泰國女星茱蒂蒙瓊查容蘇因（小名：Aokbab）是電影《模犯生》女主角「小琳」，因成功詮釋天才高中生角色，打開亞洲知名度。她的螢幕形象向來以長髮示人，近日一口氣剪短，全新造型震驚無數粉絲！

▲《模犯生》女主角Aokbab扮演資優生「小琳」爆紅。（圖／翻攝自IG／Aokbab）

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Aokbab自15歲入行以來，都留著一頭黑色及腰長髮，加上單眼皮和176公分高挑身材，以模特兒身分活躍伸展台，近年更轉戰影壇，素顏演出《模犯生》的作弊資優生，爭議劇情贏得全球關注。她6月底曾來台參加時尚活動，回泰國後1個月後，就剪了耳下3公分短髮，快剪去將近30公分的長髮，髮色仍維持黑色，同時也曬出剪髮時的照片，並以「New me」宣布全新的自己亮相了。

▲Aokbab入行多年以長髮示人，最近一口氣剪短。（圖／翻攝自IG／Aokbab）

現年23歲的Aokbab被形容有張「高級臉」，輕鬆駕馭各種服裝穿搭，搶眼長髮令不少人羨慕。她頂著全新短髮，簡單旁分沒有瀏海，更添酷味，近日還曬出一系列英國倫敦街拍照，身穿短版露肩上衣，搭配各種款式迷你裙，還試戴各種不同造型的帽子，令眾人眼睛一亮，被狂讚「可愛」、「好酷」、「喜歡妳的造型。」

▲Aokbab自拍宣告「New me（全新的我）」，剪短髮更酷。（圖／翻攝自IG／Aokbab）

▲Aokbab一頭短髮變清爽，輕鬆駕馭各種服裝穿搭。（圖／翻攝自IG／Aokbab）