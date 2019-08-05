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陳為民「攝影棚很陰」還原澎恰恰變女聲現場　她突被鬼遮眼：2個人跳來跳去！

記者林彥君／台北報導

「鬼王」陳為民和成語蕎、陳大天和黃沐妍（小豬）上17直播與台視的益智節目《台視17Q》，進入鬼月就格外忙碌的陳為民，一到棚內就說這裡是台視最陰的棚，現場竟真的開始出現靈異現象。

▲▼陳為民 。（圖／台視17Q提供）

▲成語蕎、陳為民和紀艾希上節目答題 。（圖／台視17Q提供）

小豬因為看錯題目許錯答案，讓主持人謝震武驚呼說：「所以是鬼遮眼？」陳為民細數攝影棚的過往靈異事件，「當年的《玫瑰之夜》，澎恰恰和曾慶瑜在這邊主持，那集來賓是許效舜，澎恰恰突然不講話開始哭，然後講話是女生的聲音，就在這個棚！」

陳為民說在那次後時隔3、4年，同樣的棚又出現狀況，在錄靈異的單元，現場的30幾個老師同時上身，所以小豬眼睛那麼大又沒近視，螢幕又那麼大，有一個字硬是沒看到，對，鬼遮眼了！」聽得全場頓時涼颼颼，紛紛害怕地抱緊雙臂或摀耳朵不敢再聽。

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▲▼陳為民 。（圖／台視17Q提供）

▲陳為民分享靈異故事 。（圖／台視17Q提供）
 
錄影現場攝影組多位工作人員的耳機也突然出狀況沒聲音，沒想到隨後成語蕎答題時再次發生「鬼遮眼」現象，成語蕎自覺答題時身體狀況有異，忍不住請教陳為民：「我剛有一瞬間突然覺得眼前矇矇的。」陳為民證實確實是有狀況，說看到剛有2個人在成語蕎和謝震武之間跳來跳去，嚇得成語蕎驚呼怎麼渾身發冷。

陳為民鬼王形象鮮明，卻也常帶給他困擾「我自己都很煩，你們碰到都是要求簽名拍照，我碰到都是簽名拍照完以後就開始分享鬼故事，我有時候看到漂亮女生，還以為會不會跟我要電話之類的，結果開口又是鬼故事！」
 

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