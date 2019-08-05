GD台北開藝術展賣畫被砲轟！收入至少3400萬YG與軍方都回應

記者吳孟庭／綜合報導

南韓團體BIGBANG隊長G-Dragon正在台北展示他的藝術作品，消息傳回南韓後，卻引起軒然大波，因為展示會有營利，違反南韓軍人在服役期間不能有任何收入的規定，讓軍方與所屬公司YG娛樂不得不出面回應。

▲G-Dragon正在服兵役，在台北開展示會賣畫被南韓網友砲轟。（圖／翻攝自G-Dragon臉書）

請繼續往下閱讀...

G-Dragon以畫家名義在台北策展的「Untitled2017」正式於8月1日開幕，在此畫展中最大特點，是GD親手繪製的7幅畫作，包含一幅同名畫作《Untitled2017》，以及6幅以花路為名的畫作。

這些珍貴畫作除了展示用，喜歡的粉絲也可以購買收藏，《Untitled2017》共限量300幅，單幅售價為518塊美元，相當於台幣1萬6000元，其餘花路作品每幅限量700，單幅要價美金218，約為7000塊台幣，預計如果全部售鑿，光畫作收入就可以達到107萬1000美元，折合台幣約3400萬。

▲GD畫展包含「花路」系列的油畫，共有7幅。（圖／翻攝自UNWRAPP）

由於南韓役男服役時不能有任何營利、收入等規定，也是為何之前不少藝人在從軍前皆紛紛辭退營運之企業的理事、代表職，GD辦展的消息傳回南韓，再度引發討論。

對於GD是否在當兵期間獲利，南韓軍方表示，「對於入伍前就已產生的著作權收益，無法認定為營利活動，但展示會或是製作、販售畫作的過程中，當事者是直接或間接參與的話，可能看作是營利活動。」

YG娛樂與展示會主辦則同時澄清，這次展示內容是GD入伍前親手畫的，畫作是拍照後再用數位印出來，加上壓克力畫框等進行商品化，並表示是與中華圈相關合作事業夥伴IMPRIDGE一起企劃，為了GD於8月的生日而進行的紀念活動，否認這期間有GD參與。該展示會除了台北，還會在新加坡、上海、曼谷、雅加達、香港等地舉辦。另外GD也將於今年10月26日正式退伍。