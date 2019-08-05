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AKB48 Team TP「迷你裙秀辣腿」快閃　15分鐘秒圈粉2000人

記者翁子涵／台北報導

人氣女團AKB48 Team TP日前推出新單曲《TTP Festival》，第一週就賣破6000張，攻進銷售榜第一名，公司特別辦了三場快閃活動感謝歌迷，12位成員頂著36度的高溫唱跳新歌，預計三場快閃活動共15分鐘就圈粉2000人。

▲▼ AKB48 Team TP舉辦快閃活動。（圖／好言娛樂提供）

▲ AKB48 Team TP舉辦快閃活動。（圖／好言娛樂提供）

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團員于馨說：「第一場在西門是太陽最大的時候，雖然天氣很熱但是看到大家那麼辛苦的跑來現場，還帶著應援扇來支持，甚至還有很多粉絲帶著專業的相機設備，真的很辛苦。尤其是在信義商圈的時候真的很多人，在車上看到的時候覺得很驚訝，也有聽到有人在喊是AKB48欸，頓時覺得有點飄飄然的幸福感！」

▲▼ AKB48 Team TP舉辦快閃活動。（圖／好言娛樂提供）

▲AKB48 Team TP新單曲銷售成績亮眼。（圖／好言娛樂提供）

團員也紛紛開始計畫下次的快閃行動，品涵曾在日本看過萬聖節的街頭變裝快閃，「我覺得很厲害也很吸引人目光」，曉晴則說想要嘗試驚喜類型的快閃，「之前有看過一種是穿著斗篷的人，音樂一下就爆開衣服突然開始表演的快閃，感覺會很帥氣」。

此外，AKB48 Team TP成立一週年，宣布將在9月14、15、21、22日舉辦四場mini concert，9月29日則將舉辦單曲《TTP Festival》全員出動握手會，團員感性說：「謝謝一路支持我們的歌迷，我們走過了第一年，未來的路很長要約定好一起走下去。」

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