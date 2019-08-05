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田亞霍被酸民問候祖先！　發明「垃圾理論」霸氣回擊

記者翁子涵／台北報導

田亞霍以新歌《UNHERO》訴說自己克服被網路攻擊的心魔，曾被網友問候祖先和媽媽的他，坦言現在看到沒建設性、沒營養的留言就是過目即忘，選擇以「不活在別人的眼光、不當別人中的英雄」的「兩不」方法來調整心態，更自創「垃圾理論」回擊酸民。

▲▼田亞霍推出新單曲《UNHERO》。（圖／大鵬經紀提供）

▲▼田亞霍推出新單曲《UNHERO》。（圖／大鵬經紀提供）

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▲▼田亞霍推出新單曲《UNHERO》。（圖／大鵬經紀提供）

出道以來飽受網路霸凌的他，發明了一套「垃圾理論」，他表示雖然聽到謾罵的當下，還是會有種「全世界為什麼都反對我」的感覺，「這時候其實只要想辦法讓自己分心就好，一樣做好自己的本分，最重要的是，把這些酸言酸語當成是『垃圾』，只要想著，難道人家丟垃圾給你，你就得收下嗎？」

新歌MV中，導演為他打造充滿末世紀風格的場景，其中有一座以八台汽車疊成一座三層樓高的「廢車塔」，則是象徵一柱擎天，田亞霍一改過去形象，化身宛如黑暗騎士的重機飛車手，在MV中帥氣奔馳，但背後其實是忍受當天現場高溫及排氣管熱氣後猛爆汗換來的畫面，現場換了五件T恤宣傳服的他苦笑說：「因為排氣管非常燙，導演一喊卡就趕緊從車子上跳下來，不然會燙傷！」

被問心目中非英雄的成功代表人物是誰？田亞霍則表示：「在我心中的答案會是每一個認真活著的人。能夠確立目標，不畏他人影響，並且勇往直前的人，都是讓人尊敬的。沒有誰必須成為誰心目中的英雄，但每個人卻又都可以成為自己最強的英雄。共勉之。」

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