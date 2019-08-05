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錄外景「險下不了山」　主持人亞里趕搭車爬到腳軟

記者許逸群／台北報導

公視兒少節目《下課花路米》的澳洲塔斯馬尼亞之旅來到尾聲，主持人亞里和三位小小背包客前往探訪「搖籃山國家公園」，然而登山時間緊迫讓小背包客們對於要不要攻頂產生歧見，雖然最終成功搭到下山的末班接駁車，驚險程度依舊讓亞里心有餘悸：「還好不用出動直升機來搜救我們！」  

▲▼《下課花路米》。（圖／公視提供）

▲《下課花路米》探訪「搖籃山國家公園」。（圖／公視提供）

塔斯馬尼亞生態寶庫「搖籃山」的壯闊美景令人驚豔，不過讚嘆之餘一行人不敢放慢速度，就怕錯過最後一班從登山口回程的接駁車，所有人得在入夜下降至3、4度低溫的情況下徒步10公里回到遊客中心停車處。亞里坦言：「萬一真的必須走回去，在這麼冷的天氣，不管對大人或小孩來說都會蠻危險。」

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▲▼《下課花路米》。（圖／公視提供）

▲▼山路相當陡峭。（圖／公視提供）

▲▼《下課花路米》。（圖／公視提供）

四人在上山途中到達觀景平台後，小背包客們考量時間因素，開始爭論是否要繼續攻頂還是直接下山。最後達成共識的關鍵卻來自一個「試爬」的提議，亞里回想起來笑說：「其實攻頂的那段路很陡，說真的一眼望去和雪山東峰的坡根本沒兩樣！」

但即使大夥放棄登頂直接下山，還是必須不停趕路，在好不容易坐上接駁車順利回到遊客中心後，亞里忍不住大喊：「我們成功回來了，我爬到腳都軟了！」

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