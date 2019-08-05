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姜丹尼爾和TWICE志效「媒人」也是偶像！　身份曝光是JYP出身的他

記者蕭采薇／綜合報導

南韓「國民C位」姜丹尼爾5日被爆和女團TWICE隊長志效戀愛ing，雙方經紀公司也對外認了戀情，「最強偶像CP」正式誕生。爆料指出兩人是透過共同的藝人朋友介紹認識，如今「媒人」也曝光，正是志效的師兄2AM瑟雍。

▲姜丹尼爾、TWICE志效認交往。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG、TWICE臉書）

▲姜丹尼爾、志效爆出緋聞後雙雙認愛。（圖／翻攝自姜丹尼爾、TWICE臉書）

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韓媒《DISPATCH》5日爆出震撼彈，指姜丹尼爾和志效透過共同友人介紹認識，年初開始低調交往，大約維持一個禮拜約會一次的次數，為了避人耳目主要都在男方位於首爾漢南區的住家約會。這位媒人身份也是藝人，和姜丹尼爾熟識，和志效則是前後輩的關係。

▲▼2AM任瑟雍罹罕見肋骨疾病！　「治療7年惡化」轉後備役（圖／翻攝自任瑟雍IG、Naver）

▲2AM瑟雍被爆是姜丹尼爾和志效的「媒人」。（圖／翻攝自瑟雍IG）

一開始許多人認為，「牽線人」極有可能是曾為JYP娛樂練習生而和TWICE多名成員熟識，並且也是姜丹尼爾在「Wanna One」時期的隊友李大輝。不過韓媒指出，媒人其實是2AM成員瑟雍。

▲▼姜丹尼爾、志效。（圖／翻攝自IG）

▲姜丹尼爾、志效認愛。（圖／翻攝自IG）

瑟雍和志效在JYP娛樂練習生時期就認識，後來成為2AM的一員，也是姜丹尼爾信任的「偶像前輩」。在他的牽線下，兩人才認識並進而交往。由於仍有許多粉絲不能接受戀情，在媒人身份曝光後，也有人大喊：「找到戰犯了！」

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姜丹尼爾, Wanna One, TWICE, 志效

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