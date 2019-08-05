記者洪文／綜合報導

黃河在新片《最乖巧的殺人犯》有一場渾身是血、追殺被害者毫不手軟的虐殺戲，更展現出殺人犯心狠手辣形象，讓人看得毛骨悚然。他出道13年以來首次扮演殺人犯，拍攝期間卻意外不斷，不僅腳滑跌倒在血泊中，手上的菜刀更因血漿太滑、整個噴飛出去，讓這位菜鳥殺手吃足苦頭。

▲黃河新片《最乖巧的殺人犯》劇照。（圖／安澤映畫提供，以下同）



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《最乖巧的殺人犯》描述熱愛動漫卡通「波比達」的阿南（黃河飾），時常參加動漫網友的聚會，因此結識了一群熱愛「波比達」的夥伴，更與其中一名女孩（王真琳飾）有了曖昧的男女關係。不料許久未見的惡霸叔叔突然出現在家中，揚言要奪走爺爺的巨額存款，讓阿南決定為保護家人、挺身反抗。

黃河在《最乖巧的殺人犯》只要一拿起刀便渾身散發兇狠殺氣，片尾一場拿刀殘暴狠捅惡霸親戚的虐殺戲，更展現出角色內心瘋狂、殘忍的黑暗面，堪稱他從影以來最殘暴的演出。導演莊景燊為了拍出寫實的殺人過程，不僅準備大量血漿灑滿片場，讓現場布置地宛如人間煉獄，更精心設計一連串虐殺凌遲的動作場面，為這場虐殺戲增添真實感。

《最乖巧的殺人犯》殺人方式宛如泯滅人性，當中的病態眼神更是讓人不寒而慄。其實黃河在開拍前不斷在家拿菜刀練習砍殺動作，沒想到拍攝時卻因雙手沾滿血漿、無法握緊菜刀，一不小心手滑竟讓菜刀噴飛了出去，讓現場劇組嚇一大跳，讓他自嘲：「殺手不好當！」

此外，黃河在《最乖巧的殺人犯》親口飆唱「波比達」的日文主題曲，為此足足提早2個月準備，從日文最基本的50音開始學起，一字一句背誦歌詞，就連出門坐捷運、在家洗澡都反覆練唱，到了拍攝時唱跳過程完全沒有NG，更深刻詮釋出該角色對動漫的熱愛，敬業態度讓現場劇組相當感動。

《最乖巧的殺人犯》將於8月30日在台上映。