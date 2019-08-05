ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

22歲首位「跨性別」維密超模Valentina Sampaio！　逆天長腿+仙氣綠眼…網：比我還女人

記者阮巧雯／綜合報導

能登上美國知名內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret），成為「維密天使」是不少模特兒的夢想之一， 但在2018年維密首席營銷長Ed Razek被問到為何不聘請大尺碼和跨性別模特兒，不慎回答失禮。為重塑品牌形象，近期就出現維密首位跨性別模特兒瓦倫蒂娜桑帕伊奧（Valentina Sampaio），可說是品牌一大突破。

▲▼首位跨性別維密超模Valentina Sampaio。（圖／翻攝自IG／valentts）

▲22歲瓦倫蒂娜桑帕伊奧成為首位跨性別維密超模。（圖／翻攝自IG／valentts）

22歲的瓦倫蒂娜來自巴西，擁有深邃五官，身高177公分的她更有雙逆天長腿，纖瘦緊致的身材，完全看不出來原本是個男兒身！她近日在IG上PO文為維密副牌拍攝照片，身穿白色浴袍，一臉精緻淡雅妝容，配上那雙精靈般綠眼睛，頗有「維密天使」感覺。另一位同樣也來自巴西的維密超模萊絲瑞貝羅 （ Lais Riberio），更是Twitter發文祝賀：「維密第一次的跨性別拍攝！我為此感到非常開心！」

請繼續往下閱讀...

▲▼首位跨性別維密超模Valentina Sampaio。（圖／翻攝自IG／valentts）

▲瓦倫蒂娜桑帕伊奧一PO文，不少名人超模都紛紛留言祝賀。（圖／翻攝自IG／valentts

▲▼維密超模Lais Riberio發文祝賀首位跨性別維密天使出現。（圖／翻攝自Twitter／Lalaribeiro16）

▲同樣也來自巴西的維密超模萊絲瑞貝羅更發文祝賀首位跨性別維密天使出現。（圖／翻攝自Twitter／Lalaribeiro16）

瓦倫蒂娜除了是第一位進入維密的跨性別超模，在20歲時，更是首位登上時尚雜誌Vouge封面跨性別模特兒。她對此表示：「一切發生得太快了，快到我沒有時間和辦法去冷靜思考事情的意義。」好消息一傳出，不少網友都紛紛留言說道：「她好美呀」、「比女人還女人。」

▲▼首位跨性別維密超模Valentina Sampaio。（圖／翻攝自IG／valentts）

▲瓦倫蒂娜桑帕伊奧凹凸有致好身材，比女人還女人，完全看不出來以前是個男兒身。（圖／翻攝自IG／valentts）

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

推薦閱讀

Angelababy素顏現身機場糗了！　被拍「NG打扮」…粉絲：團隊都沒睡醒

Angelababy素顏現身機場糗了！　被拍「NG打扮」…粉絲：團隊都沒睡醒

林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效「每周在家約會」　JYP承認了！

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效「每周在家約會」　JYP承認了！

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

雷／參加前男友婚禮喝ㄎㄧㄤ！　她狂提大學「一夜七次」…新娘臉歪狠瞪老公

雷／參加前男友婚禮喝ㄎㄧㄤ！　她狂提大學「一夜七次」…新娘臉歪狠瞪老公

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效！　「每周在家約會1次」成員們全知道還幫接送

姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效！　「每周在家約會1次」成員們全知道還幫接送

王仁甫哭喊：想解約！付不出1500萬元違約金...他氣炸拿抱枕丟老闆

王仁甫哭喊：想解約！付不出1500萬元違約金...他氣炸拿抱枕丟老闆

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

超胸伴娘「車頭燈開超亮」！　3分之2半球掉出來…網傻眼鼓掌：新娘太勇敢

超胸伴娘「車頭燈開超亮」！　3分之2半球掉出來…網傻眼鼓掌：新娘太勇敢

「初代蜘蛛女」克絲汀鄧斯特爆肥劣化　網驚：這是《魅力四射》辣妹隊長？

「初代蜘蛛女」克絲汀鄧斯特爆肥劣化　網驚：這是《魅力四射》辣妹隊長？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Angelababy素顏現身機場糗了！　被拍「NG打扮」…粉絲：團隊都沒睡醒

林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效「每周在家約會」　JYP承認了！

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

雷／參加前男友婚禮喝ㄎㄧㄤ！　她狂提大學「一夜七次」…新娘臉歪狠瞪老公

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效！　「每周在家約會1次」成員們全知道還幫接送

王仁甫哭喊：想解約！付不出1500萬元違約金...他氣炸拿抱枕丟老闆

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

維多利亞的秘密, Victoria’s Secret, Valentina Sampaio, 瓦倫蒂娜桑帕伊奧

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 王淨自認「骨子裡叛逆」　若時光倒轉會為愛私奔
  2. 朴有天再爆遭性侵受害女求償1億元　4律師「心累全放棄」集體請辭
  3. 歐陽娜娜「雀斑爬滿臉+大厚紅唇」新妝容曝光！網崩潰：媽呀好醜
  4. 錄外景「險下不了山」　主持人亞里趕搭車爬到腳軟
  5. AKB48 Team TP「迷你裙秀辣腿」快閃　15分鐘秒圈粉2000人
  6. 田亞霍被酸民問候祖先！　發明「垃圾理論」霸氣回擊
  7. 《俗女》童星吳以涵「10秒落淚」太猛　嚴藝文：來跟我們搶飯碗了
  8. 姜丹尼爾和TWICE志效「媒人」也是偶像！　身份曝光是JYP出身的他
  9. 盛竹如重現《藍色蜘蛛網》⋯開頭5秒大崩壞！網：搞笑嗎？
  10. 22歲首位「跨性別」維密超模！　逆天長腿+仙氣綠眼…網：比我還女人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366