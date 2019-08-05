記者阮巧雯／綜合報導

能登上美國知名內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret），成為「維密天使」是不少模特兒的夢想之一， 但在2018年維密首席營銷長Ed Razek被問到為何不聘請大尺碼和跨性別模特兒，不慎回答失禮。為重塑品牌形象，近期就出現維密首位跨性別模特兒瓦倫蒂娜桑帕伊奧（Valentina Sampaio），可說是品牌一大突破。

▲22歲瓦倫蒂娜桑帕伊奧成為首位跨性別維密超模。（圖／翻攝自IG／valentts）

22歲的瓦倫蒂娜來自巴西，擁有深邃五官，身高177公分的她更有雙逆天長腿，纖瘦緊致的身材，完全看不出來原本是個男兒身！她近日在IG上PO文為維密副牌拍攝照片，身穿白色浴袍，一臉精緻淡雅妝容，配上那雙精靈般綠眼睛，頗有「維密天使」感覺。另一位同樣也來自巴西的維密超模萊絲瑞貝羅 （ Lais Riberio），更是Twitter發文祝賀：「維密第一次的跨性別拍攝！我為此感到非常開心！」

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▲瓦倫蒂娜桑帕伊奧一PO文，不少名人超模都紛紛留言祝賀。（圖／翻攝自IG／valentts）

▲同樣也來自巴西的維密超模萊絲瑞貝羅更發文祝賀首位跨性別維密天使出現。（圖／翻攝自Twitter／Lalaribeiro16）

瓦倫蒂娜除了是第一位進入維密的跨性別超模，在20歲時，更是首位登上時尚雜誌Vouge封面跨性別模特兒。她對此表示：「一切發生得太快了，快到我沒有時間和辦法去冷靜思考事情的意義。」好消息一傳出，不少網友都紛紛留言說道：「她好美呀」、「比女人還女人。」

▲瓦倫蒂娜桑帕伊奧凹凸有致好身材，比女人還女人，完全看不出來以前是個男兒身。（圖／翻攝自IG／valentts）