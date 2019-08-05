《憤怒鳥玩電影2》鳥寶寶配音曝光！蓋爾加朵7歲女兒聲音超Q

記者洪文／綜合報導



改編自人氣手遊的動畫電影《憤怒鳥玩電影》，全新續集《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》英文版除了原班配音班底以外，更有3位好萊塢大咖的「星二代」加入配音陣容，為續集可愛的鳥寶寶們獻身。

▲《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》劇照。（圖／索尼影業提供，以下同）



《憤怒鳥玩電影2》找來原班人馬《老闆不是人2》傑森蘇黛西斯、《美女與野獸》喬許蓋得與《冰與火之歌：權力遊戲》彼得丁拉基，再度回鍋為明星紅鳥銳德、身手敏捷的恰克與傻裡傻氣卻熱心十足的神鷹配音，更邀《瘋狂亞洲富豪》人氣急升的亞裔女星奧卡菲娜擔任豬豬島的可愛小智囊。

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特別的是，《憤怒鳥玩電影2》相當搶戲的可愛鳥寶寶們—黃寶寶、紫寶寶、綠寶寶，分別由神力女超人蓋爾加朵7歲女兒Alma Varsano、奧斯卡影后妮可基嫚11歲女兒Sunday Rose、奧斯卡最佳女配角的薇拉戴維斯7歲女兒Genesis Tennon擔任配音，從聲音到外型幾乎要搶走主角的風采。





在全新曝光的《憤怒鳥玩電影2》精彩片段中，由蓋爾加朵、妮可基嫚、薇拉戴維斯的女兒為鳥寶寶獻聲，在一次海邊的嘻笑玩鬧之中把自己的弟妹鳥蛋給弄丟，就在鳥鳥們與綠豬們在試圖化敵為友尋求休戰之際，這些最可愛的鳥寶寶們為了要救回自己的弟妹，意外踏上一條搞笑驚險的史詩之旅。





一手催生《憤怒鳥玩電影》的幕後推手製片約翰柯恩在先前受訪時便曾表示，首集為了讓全球粉絲們對改編自手遊IP的動畫電影更有感，特地將故事著重在角色描繪上，然而時隔3年的《憤怒鳥玩電影2》則將故事主旨放在「豬對手變成豬隊友」，粉絲看到全新的故事與笑點。

談起一直以來互看不順眼的豬、鳥兒，製片約翰柯恩笑稱兩方必須要放下長年的猜疑與成見，「這就像『復仇者聯盟」』對上了『星際異攻隊』，為了要維持地球的和平，這些豬鳥不得不收起彼此的稜角，學著相互信任與合作才能生存！」

《憤怒鳥玩電影2：冰的啦！》中、英文版將於8月14日在台上映。