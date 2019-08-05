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特／等了w-inds.10年粉絲淚！　「我們看的不是演唱會，而是19年的羈絆」

文／田暐瑋

還記得那年我們追過的w-inds.嗎？即使現在韓流席捲全球、鮮肉偶像輩出，但他們烙印在每個粉絲心上的美好，從不因為時間而消減，犀利趴當天台下震耳欲聾的尖叫聲，以及時不時傳來的感動驚嘆聲都證明了，他們在粉絲心中仍佔有重要地位，「他們不是偶像，只是一個19年的老朋友；我們看的不是演唱會，而是19年的珍貴羈絆。」

▲w-inds.2004年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／mirika818）

▲w-inds.2004年演唱會。（圖／翻攝自YouTube／mirika818）

2004年w-inds.第一次來台，在那個還沒有網路買票的年代，只能腳踏實地到書局排隊，還要忍受突發的全台網路大當機，常常會在櫃台前對著店員崩潰，現在想起來都忍不住發笑。到機場接機、演唱會夜排、在沒有位置的搖滾區（號稱鯉魚池）奮力蹲穩馬步不隨波逐流，每次看完演唱會都好像做完3小時的重訓一樣累癱，但回想起剛剛演唱會的經過，卻又能瞬間充電完成，和朋友們總能熱切地討論好幾天，那個年代的追星雖然累，但卻是滿滿幸福。

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▲w-inds.。（圖／翻攝自臉書）

▲w-inds.剛出道才15歲。（圖／翻攝自網路）

這次從一早踏進演唱會現場開始，驚訝地看到很多拿著w-inds.應援牌的粉絲，還有穿著當年演唱會周邊T恤的老粉，走沒幾步就聽見佇立在一旁的女孩們討論著w-inds.，再往前走了一段，又看到有人拍著w-inds.的海報立牌，心裡瞬間有了些感動：「原來大家都還在。」

在演唱會開始前的小小聯訪，w-inds.一進門就先向在場媒體鞠了個躬，帶著笑容邊走到定位，這個習慣19年來還真的都沒有改變。過程中3人沒有包袱，一會談談笑笑、一會互相吐槽製造笑果，對台灣媒體臨時cue的「指人遊戲」也配合度超高，玩得不亦樂乎，嗯…應該說是相愛相殺更貼切吧（笑）。

▲▼超犀利趴10,日團w-inds.聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲w-inds.出道邁入第19年。（圖／記者李毓康攝）

身為w-inds.19年的骨灰級粉絲，看到他們一站上犀利趴舞台，台下爆出的尖叫聲像是能掀開屋頂，回憶瞬間被拉回10幾年前，才國中的我在台下奮力搖晃著螢光棒的青澀模樣，尤其是唱到《Feel The Fate》和《Super Lover》這兩首經典歌，一個回神，才發現連身旁的五迷都能朗朗上口跟著哼唱，全場合唱的畫面真的有夠好哭。

2009年是w-inds.最後一次在台灣的演唱會，誰都想不到從那一次之後，我們就這樣等了10年，而當龍一宣布12月29日要舉辦台灣演唱會的那一刻，前後左右的粉絲全都激動地抱在一起又跳又叫，「真的，終於等到了！」

▲▼超犀利趴10,w-inds.。（圖／記者李毓康攝）

▲w-inds.出道邁入第19年。（圖／記者李毓康攝）

想起2014年曾有幸訪問到w-inds.，當時他們徹底顛覆維持了7年的清新JPOP曲風，面臨及挑戰著風格轉型期，但慶太用堅定到不能再堅定的語氣說：「與其說是做出在日本能盛行的音樂，更希望能創造出被世界所接受的風格，再進而轉變成w-inds.的專屬歌曲。」涼平和龍一則是跟著點頭，眼神一樣地堅定。

這次的犀利趴上，散場時從其他演出者的粉絲口中聽到對w-inds.的評價，我突然想到慶太當時受訪說的那句話，「他們做到了。」完成了當年努力想要實現的目標，w-inds.不再是只會唱JPOP歌曲的粉味偶像，而是能唱能跳能創作，更是不安於舒適圈的實力天團。

「w-inds.12月29日，台北見！」

▲w-inds.。（圖／翻攝自臉書）

▲w-inds.。（圖／翻攝自w-inds.官方臉書）

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w-inds., 橘慶太, 千葉涼平, 緒方龍一

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