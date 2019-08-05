迪士尼日版「高飛」聲優逝世！　島香裕享壽70歲…網淚：再也聽不到療癒的聲音了

記者陳芊秀／綜合報導

日本聲優島香裕於7月28日病逝，訃聞在5日曝光，令眾多粉絲震驚惋惜。他生前為迪士尼動漫人物「高飛」（Goofy）配音，最為人熟知，並曾為《哆啦A夢》中胖虎的爸爸配音，後來更從事教職。

▲迪士尼「日版高飛」配音聲優島香裕逝世，享壽70歲。（圖／翻攝自日網）

島香裕以配音「高飛」聞名，在日本所有高飛相關影視作品，加上電玩遊戲《王國之心》系列，全都為同一個角色配音，而且長達20多年之久，在民眾心中留下深刻印象。他除了配音「高飛」成為代表作，還為眾多影集如《ER》、《X檔案》中FBI副局長等角色配音。

請繼續往下閱讀...

▲島香裕為日版高飛所有影視作品、電玩遊戲擔任幕後配音。（圖／翻攝自日網）

▲島香裕同時擔任東放學園教職，學校官網發表訃聞。（圖／翻攝自日網）



動畫方面，島香裕在1987、1993年曾擔任《哆啦A夢》中胖虎的爸爸幕後聲優，該角色經歷多位配音員。他後來在專門學校東京廣播學院（東放學園）擔任講師，培育人才，校方於7月30日發表訃聞，告別式已於8月1日舉行，網友得知消息後紛紛發文悼念「一想到再也聽不到療癒我們的聲音了……淚」、「」