記者潘慧中／綜合報導

林志玲出道超過20年，擁有「台灣第一名模」封號，儘管如此，她依舊維持親民作風，4日在車站巧遇女星王彩樺，她大方拉下口罩合照，讓對方感動直呼：「好像在作夢喔！」

▲林志玲作風相當親民。（圖／翻攝自微博／林志玲）



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照片中，可以看到林志玲戴著咖啡色寬帽、化著精緻妝容現身車站，身穿灰藍色蕾絲背心，胸下透視布料透出白皙肚皮，胸前開V剪裁，性感事業線剛好巧妙地被包包遮住，搭配長裙襯脫出她的優雅氣質。

▲林志玲很有禮貌地拉下口罩和王彩樺合照。（圖／翻攝自Facebook／王彩樺-台灣濱崎步）



讓林志玲特別拉下口罩合照的對象正是王彩樺，有機會巧遇志玲姊姊，她真的覺得超幸運，「好漂亮，超級美的，親切又客氣，人真好，好難忘的一天！」對於這個難得的經驗，她笑說原來幸福就是這麼簡單的一件事。

▲▼林志玲待人本來就很親切。（圖／CFP）



事實上，林志玲是出了名的親民，日前曾被拍到現身機場時，剛好遇到有女粉絲上前攀談，不但沒有急忙走開，反而親切地拍了拍對方的背，看起來像是在鼓勵對方的樣子，兩人一路聊進機場，可以看到她時而低頭沉思、時而雀躍得握住粉絲的手，讓人好是羨慕，對方離開前，她還笑笑地揮了揮手道別，絲毫沒有明星架子。

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