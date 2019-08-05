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麻吉弟弟回來了！　合作反骨男孩致敬《音浪》：讓大家耳朵發浪

記者翁子涵／台北報導

「麻吉弟弟」周立銘10日將發行新專輯《發浪My Wave》，主打歌《我們》找來孫盛希合作，等她忙完約成，距離周立銘發片只剩下一個月，孫盛希卯足勁全力以赴，只花12天就殺青，她笑說：「沒想到5分鐘寫完旋律，12天搞定了歌詞、錄音、混音等所有細節，『我們』這效率太驚人了！」

▲▼麻吉弟弟和孫盛希合作新歌。（圖／超級音樂工作室提供）

▲▼麻吉弟弟和孫盛希合作新歌。（圖／超級音樂工作室提供）

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▲麻吉弟弟和孫盛希。（圖／超級音樂工作室提供）

談到新歌，麻吉弟弟說：「雖然我和希希在音樂路程中有各自不同經歷，心境卻很相似，所以將這首歌取名為《我們》，想藉由這首歌，鼓勵追求夢想路上正在迷惘、曾經失敗或自我懷疑過的『我們』」。

但孫盛希透露因短時間內要生出高質量歌曲，2人難免有摩擦，「催生的過程中麻吉弟弟一直都很願意接受我對歌曲的意見，但有一次他在堅持他對某一句旋律想法的時候，我就忍不住哭了…」最後她請在場朋友投票，大家都投麻吉弟弟，連她自己也跑票，「那幾天工作太忙，壓力很大，變得比較敏感，謝謝他體諒我的行程與情緒，還被弟弟說我是他最近看過音樂人裡面最接近天才的人，覺得開心！」

值得一提的是，專輯同名曲《發浪》feats.反骨男孩，是向表哥黃立行的《音浪》致敬，無論節奏和風格都刻意做得像《音浪》，堪稱《音浪》2.0版，麻吉弟弟說：「要讓大家聽到耳朵發浪！」

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