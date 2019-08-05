《玩命關頭：特別行動》全台票房5天1.87億　「超大咖客串」網笑爆：嘴超賤

記者洪文／綜合報導

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環球影業票房金雞母《玩命關頭》系列電影歷經18年之後，以巨石強森、傑森史塔森兩大角色為主，推出首部獨立電影《玩命關頭：特別行動》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw），一舉終結《獅子王》蟬連2周的票房冠軍寶座，首周末全球票房開出1.81億美金（約57億台幣）、全台票房5天1.875億台幣，再度開出亮眼的票房佳績。

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▲《玩命關頭：特別行動》劇照。（圖／UIP提供，以下同）



根據外媒《Deadline》報導，《玩命關頭：特別行動》首周末全球票房開出1.81億美金（約57億台幣），這是《玩命關頭》系列電影開片票房第3名，也是環球影業史上開片票房第5名（前4名為《玩命關頭8》、《侏羅紀世界》、《玩命關頭7》、《格雷的五十道陰影》），更是2019年「非迪士尼電影且非超級英雄片」開片票房冠軍。

《玩命關頭：特別行動》北美票房6080萬為全球票房最高的地區，其次為俄國820萬美金、英國780萬美金、印尼770萬美金、印度740萬美金、墨西哥700萬美金，而台灣600萬美金排名全球第7名，再來才是澳洲490萬美金、馬來西亞470萬美金，未來一周將在法國、義大利、比利時等地上映，南韓、中國大陸則在月中、月底上映，全球票房可望再創新高。

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《玩命關頭：特別行動》由《死侍2》導演大衛雷奇執導，延續主軸電影的精神與故事、發展出獨立電影的全新風格，更請來「熟悉的好朋友」超大咖角色客串，甚至在片尾碎嘴演出笑爆。許多網友看完相當驚喜，「好看又好笑」、「沒看過這麼好笑的《玩命關頭》」、「看兩人鬥嘴超好笑」、「該改片名『鬥嘴二人組』」、「超級爽片」。