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這麼巧！伯賢上月新歌就是姜丹尼爾約會豪宅　親口解釋歌詞意義

記者吳孟庭／綜合報導

南韓頂級偶像情侶誕生，Wanna One人氣最旺的C位姜丹尼爾，與女團TWICE隊長志效確認戀愛ing，除了他們約會的男方居住社區登上熱搜，KPOP粉絲也發現，男團EXO成員伯賢在7月初發行歌曲，名稱正巧就用該住宅區為名，可說是提前幫他們寫好了主題曲。

▲姜丹尼爾與志效的浪漫主題曲　EXO伯賢上個月意外寫好了！（圖／翻攝自EXO臉書、姜丹尼爾IG）

▲伯賢上個月發行的主打歌名，就是姜丹尼爾與志效約會的社區。（圖／翻攝自EXO臉書、姜丹尼爾IG）

伯賢出道7年，但今年7月才發行首張個人迷你專輯《City Lights》Solo出道，主打歌名就叫做《UN Village》，正是姜丹尼爾去年10月買入的房屋社區名稱，也是他與女友志效約會的地點。

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正巧伯賢《UN Village》也是一首浪漫情歌，副歌唱著「漢南洞UN Village Hill／在山坡上凝視著月亮／You and me umm yeah／UN Village hill eh／我們並肩看著月亮／You and me relax and chillin' eh yeah。」連唱4次社區名字，彷彿像是好萊塢比佛利山莊般成為豪宅代名詞，歌詞氛圍也唱出該社區主打的隱密性，在首爾也能擁有悠閒、愜意的個人空間，與相愛的人一同度過美好夜晚。

▲姜丹尼爾與志效的浪漫主題曲　EXO伯賢上個月意外寫好了！（圖／翻攝自YouTube／SMTOWN）

▲伯賢《UN Village》也讓他奪下首次solo出道3座音樂節目冠軍！（圖／翻攝自YouTube／SMTOWN）

雖然伯賢不知是否也居住在那個社區，但上個月他在專輯發表會上說明為何會寫出這個歌詞的原因，「UN Village後面山坡是我最愛的一個地方，歌詞強調把你帶往那裏跟你說『我愛你』，特別想強調那附近山坡。」

《UN Village》在EXO-L（EXO粉絲名稱）之間早就赫赫有名，因為她們讓伯賢以此首歌曲奪下《Music Bank》、《Show! 音樂中心》共3座音樂節目的冠軍寶座。

位於首爾龍山區漢南洞的「UN village」住宅區，因緊鄰漢江旁，可以遠眺河景，更因為社區隱密性、保安夠嚴密，不少藝人都選擇落腳於此，包含宋慧喬、Rain與金泰希夫婦、BIGBANG太陽與閔孝琳夫婦、BTS防彈少年團的SUGA、李鍾碩、鄭麗媛等人都是這裡的住戶。

▼伯賢上個月發表的主打歌曲就叫《UN Village》。（影片來源：YouTube SMTOWN）

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姜丹尼爾, TWICE, 志效, 伯賢, EXO, 日韓風

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