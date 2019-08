這麼巧！伯賢上月新歌就是姜丹尼爾約會豪宅　親口解釋歌詞意義

記者吳孟庭/綜合報導

南韓頂級偶像情侶誕生,Wanna One人氣最旺的C位姜丹尼爾,與女團TWICE隊長志效確認戀愛ing,除了他們約會的男方居住社區登上熱搜,KPOP粉絲也發現,男團EXO成員伯賢在7月初發行歌曲,名稱正巧就用該住宅區為名,可說是提前幫他們寫好了主題曲。

▲伯賢上個月發行的主打歌名,就是姜丹尼爾與志效約會的社區。(圖/翻攝自EXO臉書、姜丹尼爾IG)

伯賢出道7年,但今年7月才發行首張個人迷你專輯《City Lights》Solo出道,主打歌名就叫做《UN Village》,正是姜丹尼爾去年10月買入的房屋社區名稱,也是他與女友志效約會的地點。

正巧伯賢《UN Village》也是一首浪漫情歌,副歌唱著「漢南洞UN Village Hill/在山坡上凝視著月亮/You and me umm yeah/UN Village hill eh/我們並肩看著月亮/You and me relax and chillin' eh yeah。」連唱4次社區名字,彷彿像是好萊塢比佛利山莊般成為豪宅代名詞,歌詞氛圍也唱出該社區主打的隱密性,在首爾也能擁有悠閒、愜意的個人空間,與相愛的人一同度過美好夜晚。

▲伯賢《UN Village》也讓他奪下首次solo出道3座音樂節目冠軍!(圖/翻攝自YouTube/SMTOWN)

雖然伯賢不知是否也居住在那個社區,但上個月他在專輯發表會上說明為何會寫出這個歌詞的原因,「UN Village後面山坡是我最愛的一個地方,歌詞強調把你帶往那裏跟你說『我愛你』,特別想強調那附近山坡。」

《UN Village》在EXO-L(EXO粉絲名稱)之間早就赫赫有名,因為她們讓伯賢以此首歌曲奪下《Music Bank》、《Show! 音樂中心》共3座音樂節目的冠軍寶座。

位於首爾龍山區漢南洞的「UN village」住宅區,因緊鄰漢江旁,可以遠眺河景,更因為社區隱密性、保安夠嚴密,不少藝人都選擇落腳於此,包含宋慧喬、Rain與金泰希夫婦、BIGBANG太陽與閔孝琳夫婦、BTS防彈少年團的SUGA、李鍾碩、鄭麗媛等人都是這裡的住戶。

▼伯賢上個月發表的主打歌曲就叫《UN Village》。(影片來源:YouTube SMTOWN)