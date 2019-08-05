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嚇！鄧佳華送LamiGirls「超驚悚」禮物：請妳好好愛惜

記者翁子涵／台北報導

人氣女團LamiGirls出道3年，今舉辦新EP記者會，由D奶的隊長巫苡萱領軍20位團員，Yuri、藍藍、琳妲、陸筱晴、沐妍、慕霏等，47歲小鐘也現身力挺，不僅「自肥」和女團員五指緊扣、背後熊抱，還當眾告白藍藍「妳是我的理想型」，卻被才23歲的她吐槽：「但我還沒出生，鐘哥就出道了」。

▲▼LamiGirls《Dancing Holiday》發片記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲LamiGirls推出新EP《Dancing Holiday》。（圖／記者季相儒攝）

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▲▼LamiGirls《Dancing Holiday》發片記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲小鐘和藍藍五指緊扣。（圖／記者季相儒攝）

被問會否不滿隊形和站位的安排？站在C位隊長巫苡萱表示：「我們隊形都是球團安排的，有資歷、隊長、副隊長和資深學姐等」，沒想到站在最角落的沐妍突抱怨：「其實我也蠻資深，但是我站在邊邊」，也坦言新成員Yuri加入後人氣銳不可擋，讓她黯淡許多，「剛剛粉絲舉牌完全沒有我的名字，但我們領域，通告不同、工作沒受到影響」。

▲▼LamiGirls《Dancing Holiday》發片記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲LamiGirls《Dancing Holiday》發片記者會。（圖／記者季相儒攝）

擁有大批粉絲的LamiGirls，透露不僅常遇到粉絲吃豆腐，也常收到外國網友寄來的不雅照，琳姮更自爆曾收過鄧佳華送的玩具假牙和個人桌曆，還在裝著假牙的盒子寫著：「請妳好好愛惜」，讓她哭笑不得，藍藍則被粉絲要穿過的絲襪和牙套等。

孫協志2016年曾和Lamigo球隊合作，把LamiGirls收入旗下經紀公司，卻傳出積欠薪資，對此，隊長巫苡萱說：「關於金錢跟費用都交給球團處理，現在跟協志哥也保持良好關係，沒有外傳的交惡，很開心當時有機會被協志哥做了作品」，並強調最後都有拿到薪水。

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