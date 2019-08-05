志效素顏私照「姜丹尼爾疑在旁」　D社16天前就寫好戀愛爆料⋯良心原因曝光

記者蕭采薇／綜合報導

南韓「國民C位」姜丹尼爾5日被爆和女團TWICE隊長志效戀愛ing，兩小時後雙方經紀公司也對外認了戀情，「最強偶像CP」正式誕生。不過卻有眼尖網友發現，年初就開始交往的兩人，戀愛新聞本來上月20日就已經準備發出，卻硬是拖到了姜丹尼爾正式SOLO出道後才見刊。

▲姜丹尼爾與TWICE隊長志效戀愛中。（圖／翻攝自IG）

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韓媒《DISPATCH》5日爆出震撼彈，指姜丹尼爾和志效透過共同友人介紹認識，年初開始低調交往，大約維持一個禮拜約會一次的次數，為了避人耳目主要都在男方位於首爾漢南區的住家約會。

▲姜丹尼爾與TWICE隊長志效戀愛中。（圖／翻攝自IG）



不過這則消息，卻被發現在上月20日就已經寫好並登錄上網站，卻在兩個多禮拜後才正式發出。不少人認為，或許是為了避免影響正式SOLO出道的姜丹尼爾。因此不少人表示：「D社其實還滿有良心跟道義的。」

▲姜丹尼爾與志效戀愛的新聞，其實上月20日就已經寫好，卻等了16天才發出。（圖／翻攝自韓網）

此外，由於姜丹尼爾先前陷入合約糾紛，很長一段時間都沒有工作或露面。如今看來，在他低潮之際，身為女友的志效應該給了不少安慰。兩人本月1日同樣見了面，當天姜丹尼爾舉辦簽名會，志效則以TWICE身分參加的頒獎典禮，兩人白天見粉絲，晚上見愛人，相當抓緊時間約會。

▲志效上傳的照片中，疑似出現姜丹尼爾，但另一說法是TWICE經紀人。（圖／翻攝自IG）

事實上，TWICE剛出道時曾有過3年禁愛令，直到去年9月出道滿三週年才正式解禁。因此身為隊長的志效，也算是相當遵守規定。而也有網友挖出，在24日志效曾在TWICE的官方IG放上赴菲律賓宿霧的旅遊照，當時她曬出私下素顏美貌，照片中也疑似出現姜丹尼爾。不過這項消息也遭到反駁，指該名「漁夫帽男子」其實是TWICE的經紀人。

▲志效原先上傳的照片中，疑似出現姜丹尼爾的身影剛好被箭頭遮住。（圖／翻攝自IG）