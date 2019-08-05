郭彥均逮機會飆罵搭檔　舞陽慶生超害怕：我想退出演藝圈！

記者林彥君／台北報導

李李仁和肯納、郭彥均和舞陽主持全新行腳節目《請問 今晚住誰家》，首集主持人李李仁和肯納和來賓「元祖冒險王」宥勝，3位型男在宜蘭冰店打工熱到滿身大汗、不畏危險跟著泰雅族獵人上山打獵，他們以工換餐、以工換宿、拋下明星光環的挑戰這趟零元旅程！

▲郭彥均和舞陽主持節目。（圖／東森提供）



李李仁透露接下主持的原因是，可以體驗別人的生活，他向製作單位提出可以「不帶造型師」的建議，只為呈現最真實的一面。他還自爆老婆陶晶瑩得知他要接這節目後，僅一派輕鬆的回：「去吧！去吧！」後來甚至在粉絲團上開他玩笑說：「爸爸的膚色完全接軌狗臉。」

旅程中3人聊起自己對於旅行時的堅持，肯納透露自己最怕髒，只要是自己睡的地方一定會清理，旁邊的宥勝秒回：「太棒了！你下次來我家，我喜歡這樣的客人！」住完房間就會變乾淨、廁所變晶亮。

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▲李李仁主持新節目找來宥勝當來賓 。（圖／東森提供）

另一組挑戰的是擁有12年外景經驗的郭彥均搭檔《2分之一強》的賈斯汀及舞陽，3人透過在花蓮獵人學校的打工換宿過程，徹底融入原民生活，鮮少上綜藝節目的竇智孔跟著郭彥均、舞陽到台中出外景，郭彥均不畏懼高症，站在離地35公尺高的雲霄飛車軌道上檢修，為節目賣命犧牲！

▲郭彥均和舞陽出外景。（圖／東森提供）

此次錄影剛好遇上舞陽生日，竇智孔、郭彥均跟製作單位聯手整他，其中郭彥均只要抓逮到機會就不斷罵他、教訓他，搞到舞陽連生日願望都是：「希望郭彥均不要再罵我，我被罵到很想退出演藝圈！」這場特別的生日趴令他感動的說：「一輩子都不會忘。」三人在這短短的幾天中，培養出深厚友誼，最後的離別更讓竇智孔落下男兒淚，哭著說：「好不捨！」讓人深刻體悟到，真正的友情不在於認識的時間長短。



此外新生代偶像李玉璽、SpeXial的Teddy也將上節目體驗有錢也不能花的換宿之旅。更多精彩內容請鎖定東森超視33頻道每週一至週四晚間10點《請問 今晚住誰家》。

