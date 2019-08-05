20年都同一個經紀人！　「超暖原因」曝光…林依晨：很包容我的任性

▲林依晨（左）與經紀人周美豫（右）合作20年，在演藝圈相當難得。



圖文／鏡週刊

林依晨17歲入行即由周美豫擔任經紀人，從最初的費司模特兒、TVBS經紀部，到2005年周美豫成立公司「周子娛樂」，至今合作長達20年，成為演藝圈模範，外界好奇究竟周美豫是如何讓林依晨如此信任，又是靠哪些關鍵維持兩人的合作關係？

林依晨笑說：「經紀人很包容我的任性，像上課、結婚這種不符合商業操作的事，她都鼓勵我去做。」2013年林依晨主演的兩岸合拍古裝劇《蘭陵王》，讓她在大陸獲得高人氣，周美豫卻主動詢問林依晨要不要出國念書：「感覺到她當時有點疲憊，也知道去英國留學一直是她的夢想，就問她要不要去。」

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▲林伯宏（左）、黃心娣（右）皆為周美豫公司旗下藝人，兩人在《小女花不棄》中角色吃重。（翻攝自周子娛樂臉書）

在倫敦攻讀碩士期間，林依晨需履行早前的廣告合約，周美豫也能從中溝通協調，廠商不但願意付擔機票讓林依晨回台灣工作，甚至還有品牌乾脆出資聘請拍攝團隊，直接赴英國取景拍廣告。

周美豫了解林依晨的個性，對她不喜歡的角色和邀約做篩選，也常藉由聊天，討論最近看的電影，對故事、角色有何感覺想法，知悉她對演出角色的喜好，「好演員對好劇本都有追求，他們長期處於等待狀態，過程特別辛苦，會想很多，所以我也很辛苦，要比演員們讀更多書，走在他們前面。」

林依晨解釋：「我也不是完全休息，小豫有開書單給我，目前有26本書要讀。我不是花費多的人，可以一年只接一個項目，重點是把它做好，好劇本是基底。」



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