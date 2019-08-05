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員旅照片曝光！網驚「大頭佛超好認啊」　蔡阿嘎鬆口解答了

記者潘慧中／綜合報導

知名YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）拍片主題貼近大眾日常，搞笑風格獲得越來越多人喜愛，他也不忘犒賞幕後的工作人員，4日帶著老婆二伯前往廣島員工旅行，網友也開始從照片尋找蛛絲馬跡：「大頭佛超好認的啊！很胖的那個就是了！」

▲▼蔡阿嘎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎帶老婆一起去廣島員工旅行。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

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照片中，可以看到蔡阿嘎單穿藍T和黑褲，二伯則是戴著草帽、身穿印花洋裝，夫妻倆牽手扮鬼臉入鏡，他開玩笑說：「看看這群慣員工…難道就不能讓老闆跟老闆娘好好拍照嗎？」

▲▼蔡阿嘎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲▼二伯穿寬鬆洋裝被懷疑有二寶了。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

格外引起討論的是，蔡阿嘎和二伯背後站著一群員工，不少網友開始尋找大頭佛、暴牙B和藏鏡人的蹤影，有人說強烈懷疑大頭佛偷偷露臉了，也有人笑說找最平那個就是了，逼得他出面澄清這3個人的正職工作都無法請假，所以全都沒有同行，「都沒來！！！哈哈哈哈哈哈。」

▲▼蔡阿嘎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲▼蔡阿嘎。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎回應網友疑問。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

此外，二伯在這系列的照片中，身穿的洋裝偏寬鬆剪裁，無形中飄出一股孕味，意外引起不少粉絲懷疑似乎有二寶了，對此，老公蔡阿嘎也出面替她澄清：「是沒大便啦！」爆笑回答逗樂一票網友。

▲▼大頭佛、暴牙B和藏鏡人（上圖左二）都是蔡阿嘎的得力助手。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡阿嘎臉書全文：

【廣島燒老闆錢的員工旅遊Day1】

看看這群慣員工....難道就不能讓老闆跟老闆娘好好拍照嗎?

結果業績最好的蔡桃貴沒有跟，哈哈哈

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蔡阿嘎, 二伯, 蔡桃貴, 大頭佛, 暴牙B, 藏鏡人

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