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都幾歲了！Ella給女孩的「10個溫暖又中肯建議」：夠愛自己，就能活得很自在

記者李玟儀／綜合報導

Ella是一個很酷的女孩，不管是在S.H.E時期率性的風格，或是單飛活動後影、視、歌3領域全面開花，她的每一步走得踏實、穩定，但這不代表這麼多年來，她沒有經歷過人生的高低起伏，只是在經歷職場、家庭身分的轉換後，對於生活有更多的體會，她以自身經歷列出10個建議，想為每一位正在奮鬥的女孩加油。

▲▼Ella。（圖／取自Ella臉書）

▲Ella。（圖／取自Ella臉書）

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Ella在接受雜誌《ELLE》專訪時提了10個建議送給女性朋友。

1.都幾歲了！請好好照顧妳的身體。

2.都幾歲了！記得兩三年就要去做一次身體健康檢查。

3.都幾歲了！每天的水還喝不到2000c.c.嗎？太誇張了。

4.都幾歲了！還不好好保養妳自己。錢花下去就對了！

5.都幾歲了！是不是應該偶爾要放自己一個假，做回自己？

6.都幾歲了！不要再囉哩叭唆找藉口，想做的事情就趕快去做吧，不然妳一輩子都做不了。

7.都幾歲了！如果妳夠愛自己，就可以活得很自在。沒有一定要結婚，也沒有一定要有伴，幸運的話會遇到一個懂妳的人、相處很自在的人，如果遇不到也不要強求，把自己照顧好，要相信一個人就可以過得很好。重點是，妳能夠珍愛自己，珍惜自己。

8.都幾歲了！請好好照顧自己，不造成身邊人的麻煩，就是對這個世界最大的貢獻。

9.都幾歲了！要懂得知足與感恩，不知足就不會快樂，妳可以因為一些小小的事情感到滿足，心靈上面就會被快樂填滿，心靈就會一點一滴被滿足。

10.都幾歲了！老了就是老了，再怎麼年輕都年輕不過17、18歲，再怎麼紅也紅不過後面的人了，所以要接受這個事實。老了又怎麼樣嗎？怎麼了嗎？礙到你們了嗎？自在接受自己的老，我有的東西、有的經歷，是你們年輕人沒有的。

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