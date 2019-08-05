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小小瑜回娘家為爸慶生　苦笑「父女頭髮越來越少」

記者許逸群／台北報導

童顏女星小小瑜（張芯瑜）日前訂做生日蛋糕回娘家替爸爸慶生，她苦笑說：「然後發現我爸的髮線越來越倒退，白頭髮越來越多，我們父女倆的頭髮也越來越少了，有點感慨歲月不饒人。」但玩笑歸玩笑，憶起與父親的感情，她也相當感謝爸爸多年來為她的付出。

▲小小瑜為爸慶生。（圖／取自小小瑜臉書）

▲小小瑜為爸慶生。（圖／取自小小瑜臉書）

小小瑜在求學時期是名運動員，曾在全大運會上得到7面金牌、1面銀牌、4項破大會記錄，且擁有救生員與游泳教練的執照。雖然她後來因受傷無法再繼續比賽，不過多年來奪下過不少好成績，但她沒將功勞往自己身上攬，而是歸功於對她無悔付出的爸爸。

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▲小小瑜為爸慶生。（圖／取自小小瑜臉書）

▲小小瑜感謝爸爸對她的付出。（圖／取自小小瑜臉書）

「我小時候練游泳每天都要凌晨五點起床，在早上七點上課之前就要先去練游泳，所以我爸也要比我早起來準備好早餐，載我去游泳之後再去公司上班。我放學的時候要再練一次游泳，我爸也會接送我。」甚至在她練習後，爸爸還會幫她準備熱敷袋與冰敷袋給她，對她的照顧無微不至。

小小瑜表示，爸爸接送她還要上班，每天幾乎睡不到4小時，她心疼地說：「現在想想，爸爸這樣還蠻累的。」她接著透露，爸爸多年來都有固定捐血的習慣，有幾次被檢查出血紅素不足，好險爸爸現在已無異狀，也希望爸爸能一直保持健康。

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