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男友有潔癖飆罵「到家1分鐘就弄髒」　安妮傻眼：水珠滴桌上也不行

記者林彥君／台北報導

俄羅斯美女安妮上衛視中文台《一袋女王》聊待客之道，她分享曾經到某任男友家玩，男友非常愛乾淨，還沒進電梯就要求她要脫鞋，安妮心想對方那麼愛乾淨，進屋後就先去洗手，沒想到洗完手男友竟然對她咆哮，「為什麼洗完手，洗手台上有水漬，還有一撮毛髮？」大罵她進到安妮到家中不到1分鐘就弄髒。

▲▼ 安妮。（圖／翻攝自Facebook／安妮 Annie）

▲安妮上節目分享曾和有潔癖的男友交往。（圖／翻攝自Facebook／安妮 Annie）

安妮看到男友不高興趕緊道歉，也請男友幫她倒一杯水，安妮喝了水順手把杯子放在桌子上，沒想到安妮又被罵，男友說那張桌子是義大利買來的很貴，安妮竟然讓水杯外面的水珠滴到桌上，讓安妮氣到回說：「不然杯子是要放哪裡？」安妮回家後越想越氣，還因此哭了，沒想到男友竟然打給她問說怎麼了，安妮說當天就跟男友分手了。

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▲▼安妮。（圖／衛視中文台提供）

▲安妮。（圖／衛視中文台提供）

安妮曾在節目中分享，捷克室友曾看她的手機偷抄下她的日本的男友的電話，然後私下傳簡訊給對方，後來捷克室友開始偷偷和日本男友約會，但表面還是和安妮當好朋友。就在有次3人一起吃飯的時候，日本男友要看安妮手機裡的照片，安妮則跟男友交換手機，結果對方手機一打開竟然是室友傳的訊息，提到：「昨天好好玩，我們明天再約！」安妮當下很震驚才知道自己被室友背叛。


 

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