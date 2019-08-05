一抬頭看到已故學姊「警告」　陳為民怒開譙⋯結局傻眼

記者許逸群／台北報導

農曆七月即中國人說的鬼月，陳為民日前上高點綜合台《震震有詞》分享曾經歷或聽過的不可思議的異世界訊息。在演藝圈有「鬼王」之稱的陳為民，總是有許多聽了讓人毛骨悚然的鬼故事，以他自身豐富的經驗，歸類來自異世界的訊息分別有各種含義。

▲陳為民被譽為演藝圈的「鬼王」。（圖／艾迪昇）

陳為民求學時跟學長留校在雕塑工廠趕作業，當時已經晚上11點多，他將工廠笨重的大門關上還拴上門閂，「當年屋簷都還是波浪板，突然間聽到有腳步聲蹦蹦跳跳，抬頭往上看除了看到腳印，抬頭看很清楚是學校女生的制服，因為是半夜了很吵，我就破口大罵，突然間工廠的門砰的一聲被踹開。」

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▲陳為民分享靈異經驗。（圖／和展影視提供）

陳為民說，學長一直阻止他不要再罵了，但就是一股氣忍不住，接下來看到一雙腳落到波浪板上發出巨大聲響，他親眼看到波浪板破了個大洞，碎片往下掉，但又突然間都消失且竟然完整如初。陳為民表示：「那個年代的波浪板薄又易碎，不可能站人。」

陳為民之後聽學長透露，過去有位學姊因為功課壓力大就在頂樓往下跳，摔在雕塑工廠身亡，而且校內也流傳只要跟學姊有緣，且在校內可能有狀況，她就會出現讓學生們看到。陳為民說：「看到學姊一個禮拜後，我留級！而且是留兩個級！」他苦笑說：「原來學姊是來警告我會被留級。」

▲陳為民。（圖／取自陳為民臉書）