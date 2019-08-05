集郵明日花綺羅、三上悠亞！　「合照孫生」被放大看…網崩潰：碰到了

記者潘慧中／綜合報導

2019年「TRE台北國際成人展」在8月登場，反骨男孩的成員孫生、酷炫和瑋哥4日前往活動現場拍片，並幸運地和明日花綺羅、三上悠亞等人氣AV女優合照，他開心直呼：「訪問完畢非常好翹（笑）！好玩！完全不剛！」

▲▼孫生合照明日花綺羅。（圖／翻攝自Instagram／asukakiraran、soon6669）



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照片中，可以看到明日花綺羅紮起優雅包頭，身穿素黑細肩帶短洋裝，相當映襯雪白肌膚，胸前開深V的剪裁辣露東西半球。三上悠亞則穿著短版上衣，拉下側邊的衣服，大方露出內搭的鮮黃色泳衣，嬌羞比YA的神情格外惹人憐愛。

▲▼反骨男孩合照明日花綺羅、三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）



特別引起討論的是，明日花綺羅和反骨男孩合照時，她一手搭著孫生的肩膀，一手輕放在男方的腰上，2人單獨拍照時，她微微貼上手臂、輕碰對方的下巴，曖昧互動引起一票男網友暴動狂喊：「碰到了啦」、「明日花的手好不安份XD。」

▲酷炫和瑋哥也有合照福利。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660、wego666）



不只孫生有合照福利，瑋哥和酷炫也成功和明日花綺羅拍到照片，他甚至幸運地和女神纏繞小指頭、蓋手指印章，互動相當親暱，正式開拍時，他與孫生都有和女優近距離接觸的機會，讓他一度興奮狂喊：「終於進軍AV了！」

▲▼反骨男孩和AV女優合作拍片。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、wego666）

