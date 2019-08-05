ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

集郵明日花綺羅、三上悠亞！　「合照孫生」被放大看…網崩潰：碰到了

記者潘慧中／綜合報導

2019年「TRE台北國際成人展」在8月登場，反骨男孩的成員孫生、酷炫和瑋哥4日前往活動現場拍片，並幸運地和明日花綺羅、三上悠亞等人氣AV女優合照，他開心直呼：「訪問完畢非常好翹（笑）！好玩！完全不剛！」

▲▼孫生集郵明日花綺羅、三上悠亞！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲▼孫生合照明日花綺羅。（圖／翻攝自Instagram／asukakiraran、soon6669）

請繼續往下閱讀...

▲▼孫生集郵明日花綺羅、三上悠亞！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

照片中，可以看到明日花綺羅紮起優雅包頭，身穿素黑細肩帶短洋裝，相當映襯雪白肌膚，胸前開深V的剪裁辣露東西半球。三上悠亞則穿著短版上衣，拉下側邊的衣服，大方露出內搭的鮮黃色泳衣，嬌羞比YA的神情格外惹人憐愛。

▲▼孫生集郵明日花綺羅、三上悠亞！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲▼反骨男孩合照明日花綺羅、三上悠亞。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲▼孫生集郵明日花綺羅、三上悠亞！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

特別引起討論的是，明日花綺羅和反骨男孩合照時，她一手搭著孫生的肩膀，一手輕放在男方的腰上，2人單獨拍照時，她微微貼上手臂、輕碰對方的下巴，曖昧互動引起一票男網友暴動狂喊：「碰到了啦」、「明日花的手好不安份XD。」

▲▼孫生集郵明日花綺羅、三上悠亞！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲▼孫生集郵明日花綺羅、三上悠亞！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲▼孫生集郵明日花綺羅、三上悠亞！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲酷炫和瑋哥也有合照福利。（圖／翻攝自Instagram／kevin0204660、wego666）

不只孫生有合照福利，瑋哥和酷炫也成功和明日花綺羅拍到照片，他甚至幸運地和女神纏繞小指頭、蓋手指印章，互動相當親暱，正式開拍時，他與孫生都有和女優近距離接觸的機會，讓他一度興奮狂喊：「終於進軍AV了！」

▲▼孫生集郵明日花綺羅、三上悠亞！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲▼反骨男孩和AV女優合作拍片。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、wego666）

▲▼孫生集郵明日花綺羅、三上悠亞！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

推薦閱讀

合照林志玲！女神嗲聲「很開心跟你動動喔」　男粉反應直播全放送…網笑翻

合照林志玲！女神嗲聲「很開心跟你動動喔」　男粉反應直播全放送…網笑翻

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

周揚青「一句想我就飛去找你」收服大9歲羅志祥！　懂事5舉動…網讚：難怪超寵妳

周揚青「一句想我就飛去找你」收服大9歲羅志祥！　懂事5舉動…網讚：難怪超寵妳

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

剪了！鄭爽「齊瀏海」新髮型曝光　對比10年前出道照…網驚：不敢相信

剪了！鄭爽「齊瀏海」新髮型曝光　對比10年前出道照…網驚：不敢相信

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

Angelababy素顏現身機場糗了！　被拍「NG打扮」…粉絲：團隊都沒睡醒

Angelababy素顏現身機場糗了！　被拍「NG打扮」…粉絲：團隊都沒睡醒

林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

Angelababy素顏現身機場糗了！　被拍「NG打扮」…粉絲：團隊都沒睡醒

Angelababy素顏現身機場糗了！　被拍「NG打扮」…粉絲：團隊都沒睡醒

雷／參加前男友婚禮喝ㄎㄧㄤ！　她狂提大學「一夜七次」…新娘臉歪狠瞪老公

雷／參加前男友婚禮喝ㄎㄧㄤ！　她狂提大學「一夜七次」…新娘臉歪狠瞪老公

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

Angelababy素顏現身機場糗了！　被拍「NG打扮」…粉絲：團隊都沒睡醒

雷／參加前男友婚禮喝ㄎㄧㄤ！　她狂提大學「一夜七次」…新娘臉歪狠瞪老公

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效「每周在家約會」　JYP承認了！

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效！　「每周在家約會1次」成員們全知道還幫接送

「初代蜘蛛女」克絲汀鄧斯特爆肥劣化　網驚：這是《魅力四射》辣妹隊長？

Wanna One毒誓「2天後」見真章！賴冠霖爆失約人將引退

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孫生, Wackyboys, 反骨男孩, 明日花綺羅, 三上悠亞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 郭彥均逮機會飆罵搭檔　舞陽慶生超害怕：我想退出演藝圈！
  2. 金明洙9月1日見面會票價與搶票日出爐！VIP席最貴5200
  3. 都幾歲了！Ella給女孩的「10個溫暖又中肯建議」：夠愛自己，就能活得很自在
  4. 員旅照片曝光！網驚「大頭佛超好認啊」　蔡阿嘎鬆口解答了
  5. 男友有潔癖飆罵「到家1分鐘就弄髒」　安妮傻眼：水珠滴桌上也不行
  6. 紐約中央公園湧入5千人歷屆最多！萬芳等台灣4組女力代表「音樂外交」
  7. 一抬頭看到已故學姊「警告」　陳為民怒開譙⋯結局傻眼
  8. 《復仇者4》驚見關史黛西！「就在蜘蛛人身後」網暴動：正牌初戀回來了
  9. 集郵明日花綺羅、三上悠亞！　「合照孫生」被放大看…網崩潰：碰到了
  10. BO妞剪「眉上5公分短瀏海」！賈靜雯親自動手完工一看...「小壞樣回來了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366