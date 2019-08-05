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《俗女》童星吳以涵「10秒落淚」太猛　嚴藝文：來跟我們搶飯碗了

記者李欣容／台北報導

由嚴藝文執導，謝盈萱主演電視劇《俗女養成記》昨（4日）首播表現不俗，今日兩位導演嚴藝文、陳長綸，以及飾演「小嘉玲」的吳以涵特別出席收視慶功活動，吳以涵的表現讓嚴藝文大讚，「好在她只是小孩，不然要來搶我們飯碗了！」

▲▼ 《俗女養成記》首播收視開紅盤 。（圖／華視提供）

▲▼ 《俗女養成記》首播收視開紅盤 。（圖／華視提供）

▲童星吳以涵演技受到肯定 。（圖／華視提供）

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《俗》劇收視瞬間最高點1.4落在飾演女主角陳嘉玲小時後的吳以涵演出的橋段，劇中她忘記寫作業，面對學校老師（廖怡裬 飾）質問時，竟然用「最近家裡發生事情」、「大人的事情」當藉口，十分搞笑。

▲▼ 《俗女養成記》首播收視開紅盤 。（圖／華視提供）

▲楊麗音與于子育大跳「豬油之舞」 。（圖／華視提供）

陳長綸表示，吳以涵是很優秀的童星，總能給他滿滿驚喜，嚴藝文提及有次在教吳以涵演家人分離情緒時，吳以涵竟然回她：「給我十秒鐘。」然後瞬間爆淚，讓嚴藝文開玩笑說：「還好她只是小孩，不然要來搶我們飯碗了！」

▲▼俗女養成記 吳以涵 。（圖／華視提供）

▲吳以涵 。（圖／華視提供）

此外，劇中許多場景都喚起觀眾兒時記憶，尤其是婆婆楊麗音與媳婦于子育做菜時用的豬油罐，意外成為網路討論焦點，許多觀眾回應，「跟小時後阿嬤家裡的一樣。」兩人在劇中邊做菜邊跳舞的橋段也被觀眾笑稱是「豬油之舞」。

嚴藝文透露，這場戲楊麗音要和于子育和解，舞蹈完全是她們的即興發揮，陳長綸現場被拱若收視破1.5，他與嚴藝文兩人要重現經典的「豬油之舞」。

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俗女養成記, 謝盈萱, 嚴藝文, 吳以涵, 楊麗音, 于子育

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