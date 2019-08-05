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《復仇者聯盟4》驚見關史黛西！「就在蜘蛛人身後」網暴動：正牌初戀回來了

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）已在數位平台上架，許多網友開始在電腦當中反覆觀看，挖出更多暗藏在畫面中的細節，結果驚見疑似《蜘蛛人》系列人氣角色「關史黛西」（Gwen Stacy），而且就在「蜘蛛人」彼得帕克身後，瞬間掀起網友暴動：「正牌初戀回來了！」

▲▼「關史黛西」艾瑪史東。（圖／《蜘蛛人：驚奇再起》劇照 ）

▲「關史黛西」是蜘蛛人的正牌女友，艾瑪史東2012年的版本深植人心。（圖／《蜘蛛人：驚奇再起》劇照）

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「蜘蛛人」彼得帕克在《復仇者聯盟4：終局之戰》戰爭結束之後，回到學校，見到了昔日好友涅德（Ned），觀眾在上映時的焦點都在涅德身上，如今網友才發現蜘蛛人背後驚見疑似「關史黛西」的背影，頂著金黃色長髮、穿上黑色蜘蛛網短裙、背著粉紅色背包，完全符合她的角色特徵。

▲▼《復仇者聯盟4》驚見關史黛西！「就在蜘蛛人身後」網暴動：正牌初戀回來了。（圖／翻攝自推特）

▲▼《復仇者聯盟4》驚見關史黛西。（圖／翻攝自推特）

▲▼《復仇者聯盟4》驚見關史黛西！「就在蜘蛛人身後」網暴動：正牌初戀回來了。（圖／翻攝自推特）

漫畫中，「關史黛西」是「蜘蛛人」彼得帕克的正牌初戀女友，許多粉絲認為她是蜘蛛人一生的摯愛。這個角色2007年在《蜘蛛人3》首次在大銀幕出現，由《侏羅紀世界》布萊絲達拉斯霍華演出，最多人熟知的仍是艾瑪史東在2012年《蜘蛛人：驚奇再起》詮釋的版本。

《蜘蛛人：新宇宙》。（圖／《蜘蛛人：新宇宙》劇照）

▲關史黛西在動畫電影《蜘蛛人：新宇宙》變身「蜘蛛關」。（圖／《蜘蛛人：新宇宙》劇照）

事實上，早期漫畫當中「關史黛西」只是個花瓶角色，直到後來版本才創造了女蜘蛛人「蜘蛛關」（Spider Gwen）的形象，而去年索尼影業推出的動畫電影《蜘蛛人：新宇宙》便在「平行宇宙」的世界觀當中，加入女蜘蛛人「蜘蛛關」的角色，由《大黃蜂》女主角海莉史坦菲德擔任配音。

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