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《原創歌神請上車》在公車上錄影！　「神比喻」全笑翻

▲▼108臺灣原創流行音樂大獎血肉果汁機、吉那罐子、達卡鬧、八十八顆芭樂籽　阿強，熱情邀約！（圖／新視紀整合行銷提供）

▲《原創歌神請上車》在公車上錄影。（圖／新視紀整合行銷提供）

記者關韶文／台北報導

「臺灣原創流行音樂大獎」決賽即將在8月24日舉行，由舞炯恩．加以法利得及草屯囝仔合體擔任頒獎典禮的演出嘉賓。同步推出全新企畫《原創歌神請上車》網路節目，由八十八顆芭樂籽的阿強主持，邀請107年三語組首獎得主李國雄（達卡鬧）、楊淑喻（吉那罐子）及血肉果汁機全程在專屬巴士上進行各語組10名入圍者戰力分析，開啟今年決賽序幕。

從台東北上參加節目的達卡鬧表示，明年將發行全新專輯《流浪的那魯灣》還笑說接下來要發「那魯TWO」專輯。他非常肯定「臺灣原創流行音樂大獎」對於母語的支持，他有建議台灣現在新住民越來越多，未來是否有機會新增新住民語系。

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主持人阿強也表示最近工作邀約都非演出，他日前才擔任2019 WBSC第5屆世界盃少棒錦標賽球評，現場被虧賺很大。阿強表示自己也是客家人，曾經想過發行客語歌曲，曾找媽媽幫忙翻譯客語歌詞，但都不滿意，現場表示未來也許可以找吉那罐子一起合作。在球場他聽見南非國歌融合4種語言，他期盼未來也有機會創作一首融合各種母語的歌曲。

由於節目在公車上進行，血肉果汁機主唱笑說很想嘗試開大車，阿強妙回：「開汽車與公車，應該就像是烏克麗麗與吉他的差別吧！」楊淑喻笑翻：「不能這樣比喻，差很多啦！」

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血肉果汁機, 吉那罐子, 達卡鬧, 八十八顆芭樂籽, 阿強

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