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快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效「每周在家約會」　JYP承認了！

記者蕭采薇／綜合報導

姜丹尼爾5日遭爆和TWICE隊長志效戀愛ing！因為彼此都是高人氣偶像的關係，約會主要都在男方家，而且這在TWICE之間已經是公開的秘密了。兩小時後，JYP也對外認了戀情，表示：「兩人正懷著好感交往中。」

▲姜丹尼爾、TWICE志效認交往。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG、TWICE臉書）

▲姜丹尼爾和志效交往中。（圖／翻攝自姜丹尼爾、TWICE IG）

據韓媒《DISPATCH》報導，姜丹尼爾和志效從年初就透過共同友人介紹認識，年初開始低調交往，大約維持一個禮拜約會一次的次數，為了避人耳目主要都在男方位於首爾漢南區的住家約會。姜丹尼爾1日舉辦簽名會，志效則以TWICE身分參加的頒獎典禮，兩人白天見粉絲，晚上見愛人，相當抓緊時間約會。

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姜丹尼爾，志效爆熱戀。（圖／翻攝自DISPATCH）

▲姜丹尼爾和志效爆熱戀，每周在家約會一次。（圖／翻攝自DISPATCH）

姜丹尼爾以SOLO身分25日首次舉辦出道活動時也有見面，志效也會趁著TWICE世界巡迴演唱會出國前一天和回國隔天見面，兩人戀愛的這件事情在TWICE成員之間也不是秘密了，志效還曾經搭著別的成員的車到姜丹尼爾家約會，回家的時候也是該成員來接送。

▲姜丹尼爾和志效遭爆交往中。（圖／翻攝自姜丹尼爾、TWICE IG）

▲姜丹尼爾、TWICE志效承認交往，最強「偶像CP」誕生。（圖／翻攝自姜丹尼爾IG、TWICE臉書）

由於照片並未拍到有兩人直接互動，只是進出同一棟公寓，因此不少粉絲本來認為或許只是誤報或謠言。不過兩小時後，官方終於發出聲明。女方所屬經紀公司JYP娛樂表示：「傳達有關TWICE志效的事項，兩人現在是『互有好感的交往關係』，謝謝大家。」

同一時間，姜丹尼爾所屬的經紀公司Konnect也同樣承認戀愛消息，讓網友讚嘆：「不愧是D社！」、「這爆料猛烈到差點以為是2020年元旦！」、「D社都會留一手，否認了就打臉你，還是承認比較好。」

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姜丹尼爾, Wanna One, TWICE, 志效

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