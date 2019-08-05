ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

高爾宣團體新歌「被下架」　婁峻碩暴走：見一次打一次！

▲▼高爾宣,婁峻碩,RED芮德,ChrisFlow（圖／翻攝CHING G SQUAD臉書）

▲高爾宣、婁峻碩、RED芮德、ChrisFlow團體新歌被下架。（圖／翻攝CHING G SQUAD臉書）

記者關韶文／台北報導

離奇！饒舌歌手高爾宣所屬團體「CHING G SQUAD」日前推出歌曲《Detox》在網路上頗受好評，5日卻意外「被下架」，竟是和網路上其他平台音頻重複慘遭檢舉，對此，華風數位也在臉書鄭重發表聲明！

CHING G SQUAD由高爾宣、婁峻碩、RED芮德、ChrisFlow四人組成，而歌曲《Detox》副歌首次由情歌饒舌王子高爾宣OSN操刀。主歌部分由唐仲彣ChrisFlow和婁峻碩SHOU，分別敘述著兩位愛情中毒者的排毒故事，最後再加上RĒD°芮德激情的轉折，將全曲帶上另一波高潮。

請繼續往下閱讀...

▲▼CHING G SQUAD。（圖／翻攝ChynaHouse臉書）

▲▼CHING G SQUAD無奈歌曲被下架。（圖／翻攝ChynaHouse臉書）

▲▼CHING G SQUAD。（圖／翻攝ChynaHouse臉書）

無奈明明是自創歌曲，卻收到版權移除通知，原唱之一婁峻碩在IG暴走寫下，「有人知道他們是誰嗎，這頻道是三小，讓我知道，我見一次打一次。」雖然看似情緒化，但其實婁峻碩只希望自己的歌曲能恢復上架。

▲▼婁峻碩。（圖／翻攝,婁峻碩IG）

▲婁峻碩IG暴走。（圖／翻攝,婁峻碩IG）

華風數位臉書全文：
華風數位股份有限公司（ChynaHouse Digital）鄭重聲明 Ching G Squad Detox MV音樂及影像版權為本公司所擁有，在真相未查明之前我們不作評論，只希望能盡快將影片恢復，讓喜歡Ching G Squad 的朋友們能觀賞到這群認真優秀的音樂人辛苦努力的作品。

咻一下滑進摩鐵！用愛啪出50億 老司機帶路揭「最潮新房型」面紗

推薦閱讀

周揚青私下請教「服飾問題」　羅志祥笑說：我是專業！

周揚青私下請教「服飾問題」　羅志祥笑說：我是專業！

羅志祥遭孫德榮指控「假和解」　出面回應：我真的很難過！

羅志祥遭孫德榮指控「假和解」　出面回應：我真的很難過！

羅志祥出走潮牌：打擊很大　砸500萬再戰東區出走潮！

羅志祥出走潮牌：打擊很大　砸500萬再戰東區出走潮！

羅志祥、愷樂登上「八千萬豪華遊艇」　第二秒立刻暈船！

羅志祥、愷樂登上「八千萬豪華遊艇」　第二秒立刻暈船！

華語搖滾之王！　伍佰超越自己「曾經付出就是擁有」

華語搖滾之王！　伍佰超越自己「曾經付出就是擁有」

艾怡良唱到哽咽！　「鐵玫瑰，屬於自己的天地綻放」

艾怡良唱到哽咽！　「鐵玫瑰，屬於自己的天地綻放」

周杰倫：你的真假音轉換是賣點！　「她」謹記原則發片

周杰倫：你的真假音轉換是賣點！　「她」謹記原則發片

特／「夢想需要一股傻勁！很直覺、很確認！」－陳婉若

特／「夢想需要一股傻勁！很直覺、很確認！」－陳婉若

第二張國語專輯「等10年」　李幸倪：很興奮、很緊張！

第二張國語專輯「等10年」　李幸倪：很興奮、很緊張！

DJ Ray Ray、吳卓源首度合作！　收錄在「電子音合輯」

DJ Ray Ray、吳卓源首度合作！　收錄在「電子音合輯」

林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

Angelababy素顏現身機場糗了！　被拍「NG打扮」…粉絲：團隊都沒睡醒

Angelababy素顏現身機場糗了！　被拍「NG打扮」…粉絲：團隊都沒睡醒

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

Angelababy素顏現身機場糗了！　被拍「NG打扮」…粉絲：團隊都沒睡醒

雷／參加前男友婚禮喝ㄎㄧㄤ！　她狂提大學「一夜七次」…新娘臉歪狠瞪老公

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效！　「每周在家約會1次」成員們全知道還幫接送

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效「每周在家約會」　JYP承認了！

「初代蜘蛛女」克絲汀鄧斯特爆肥劣化　網驚：這是《魅力四射》辣妹隊長？

Wanna One毒誓「2天後」見真章！賴冠霖爆失約人將引退

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

高爾宣, 婁峻碩, RED芮德, ChrisFlow

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. BO妞剪「眉上5公分短瀏海」！賈靜雯親自動手完工一看...「小壞樣回來了」
  2. 王一博生日「回謝到假的肖戰帳號」　本尊無言出面酸：我服了…
  3. 《原創歌神請上車》在公車上錄影！　「神比喻」全笑翻
  4. 快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效「每周在家約會」　JYP承認了！
  5. 陳庭妮戴上卡地亞釘子　「愛，不能隨便拿下來」
  6. 高爾宣團體新歌「被下架」　婁峻碩暴走：見一次打一次！
  7. 4洋男搭訕「你女兒很可愛」　Paul一句話對方賠罪快閃
  8. 姜丹尼爾約會志效住家...鄰居有SUGA、李鍾碩！宋慧喬也剛搬來
  9. 《RUN新聞》小鬼熊熊親手製作漢堡！外送下午茶給網友！
  10. 緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366