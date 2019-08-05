高爾宣團體新歌「被下架」　婁峻碩暴走：見一次打一次！

▲高爾宣、婁峻碩、RED芮德、ChrisFlow團體新歌被下架。（圖／翻攝CHING G SQUAD臉書）

記者關韶文／台北報導

離奇！饒舌歌手高爾宣所屬團體「CHING G SQUAD」日前推出歌曲《Detox》在網路上頗受好評，5日卻意外「被下架」，竟是和網路上其他平台音頻重複慘遭檢舉，對此，華風數位也在臉書鄭重發表聲明！

CHING G SQUAD由高爾宣、婁峻碩、RED芮德、ChrisFlow四人組成，而歌曲《Detox》副歌首次由情歌饒舌王子高爾宣OSN操刀。主歌部分由唐仲彣ChrisFlow和婁峻碩SHOU，分別敘述著兩位愛情中毒者的排毒故事，最後再加上RĒD°芮德激情的轉折，將全曲帶上另一波高潮。

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▲▼CHING G SQUAD無奈歌曲被下架。（圖／翻攝ChynaHouse臉書）

無奈明明是自創歌曲，卻收到版權移除通知，原唱之一婁峻碩在IG暴走寫下，「有人知道他們是誰嗎，這頻道是三小，讓我知道，我見一次打一次。」雖然看似情緒化，但其實婁峻碩只希望自己的歌曲能恢復上架。

▲婁峻碩IG暴走。（圖／翻攝,婁峻碩IG）



華風數位臉書全文：

華風數位股份有限公司（ChynaHouse Digital）鄭重聲明 Ching G Squad Detox MV音樂及影像版權為本公司所擁有，在真相未查明之前我們不作評論，只希望能盡快將影片恢復，讓喜歡Ching G Squad 的朋友們能觀賞到這群認真優秀的音樂人辛苦努力的作品。