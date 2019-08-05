姜丹尼爾約會志效住家...鄰居有SUGA、李鍾碩！宋慧喬也剛搬來

記者吳孟庭／綜合報導

南韓號稱最強狗仔的媒體Dispatch（又稱為D社）今（5）日爆出震撼彈，國民偶像姜丹尼爾與TWICE隊長志效被爆熱戀中，女方還會在男方家約會。除了兩人的名字，居然約會的社區也登上熱搜，據了解，剛失婚的宋慧喬最近也成為他的鄰居。

▲姜丹尼爾鄰居有SUGA、宋慧喬。（圖／翻攝自BTS推特、姜丹尼爾、宋慧喬IG）

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被爆出約會的姜丹尼爾住宅，連建案名稱都一起上熱搜，位於首爾龍山區漢南洞的「UN village」住宅區，因緊鄰漢江旁，可以遠眺河景，更因為社區隱密性、保安夠嚴密，不少藝人都選擇落腳於此，包含Rain與金泰希夫婦、BIGBANG太陽與閔孝琳夫婦、BTS防彈少年團的SUGA、李鍾碩、鄭麗媛等人都是這裡的住戶。

▲姜丹尼爾約會志效上熱搜，包含他住的社區。（圖／翻攝自Naver）

不僅如此，這社區最近還搬來了頂級大明星，正是剛恢復單身的宋慧喬，據韓媒報導，宋慧喬與宋仲基正式離婚前，在今年初就搬來「UN village」開始分居。

此外報導也說，漢南洞「UN village」並不是藝人想搬就可以搬來的，就像SUGA當初傳出買入此建案花了30億韓幣（約8500萬台幣），這價格還得是頂級藝人的收入才有可能，因此「UN village」又被稱為「業界TOP」，彷彿好萊塢的比佛利山莊。