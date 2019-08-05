緊貼熊熊「敏感動作」被轟摸乳哥！　張立東走心了：這段剪掉…關主尷尬緩頰

記者潘慧中／綜合報導

張立東異性緣極佳，曾多次在節目中與女藝人有曖昧互動，最常公開示愛的女生之一就是熊熊（卓毓彤），但2人最近一起玩遊戲時，他似乎不小心觸碰到女方的重要部位，其他人抓包後狂噓他是「摸乳哥」，委屈的他氣到脫口髒話，逗得納豆和趙正平大笑：「真的走心了！」

▲張立東和熊熊一起玩遊戲。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智）



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張立東和熊熊在最新一集的《綜藝3國智》中，挑戰2人3腳闖關，撿起10顆寶貝球的同時，還要注意不被旋轉的大寶貝球打到，為了避免女方跌倒，他不時搭住對方的肩膀，卻被其他人誤會過程中似乎碰到了女生的胸部、在旁邊狂喊：「張立東你右手在幹嘛！」

▲張立東解釋是擔心熊熊跌倒。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智）



看到花花、納豆、趙正平和哈孝遠等人模仿他的舉動，張立東急忙解釋：「我在扶她啦！」其他人仍然砲火猛烈，氣得他直呼：「這段剪掉！剪掉！他們很無聊耶！」所有人看了都忍不住哈哈大笑：「生氣了生氣了！」

▲▼張立東被其他人笑虧走心了。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智）



張立東還是皺著眉頭說：「在那邊弄！在那邊弄！」關主黃豪平連忙出面緩頰，他最後直接大吼：「好不容易要紅起來了！」順利化解窘況，所有人再度被他逗得哈哈大笑，不少網友看到也被逗樂了：「效果擔當」、「吐槽超好笑！」