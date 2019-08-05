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魯夫聲優要換人了？其實哆拉A夢、蠟筆小新已是別人配！

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文／hiji

日本長青漫畫《航海王（舊譯：海賊王）》今年為了迎接動畫播出20週年，推出電影《航海王：奪寶爭霸戰》。20年來為主角魯夫配音的田中真弓，日前在節目上談到「更換聲優」的問題，她表示作者尾田榮一郎每年都說「再畫10年吧！」擔心自己可能活不到作品結束的那天，所以想先親自挑選後繼者。此番發言瞬間在網路上引發熱議，不少人表示：「有些角色不是那個人配音就不行啊！」

其實換聲優的情形在日本動畫界一直都存在，今天就來看看有哪些長青作品的主要角色曾經換過聲優！

▲魯夫聲優要換人了？其實哆拉A夢、蠟筆小新已是別人配！（圖／KKBOX提供）

▲魯夫聲優要換人了？其實哆拉A夢、蠟筆小新已是別人配！（圖／KKBOX提供）

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《哆啦A夢》哆啦A夢 / 大山羨代→水田山葵

由藤子・F・不二雄創作的《哆啦A夢（舊譯：小叮噹）》系列，是許多人童年的回憶，動畫版自1979年開播，長達26年以來主角哆啦A夢一直都是由大山羨代所配音，大山羨代那帶點粗啞卻又不失溫柔的聲音，非常符合哆啦A夢的形象，深受許多人的喜愛。

但2005年時，大山羨代因年事已高，所以哆啦A夢交由下一代的水田山葵負責。難過的是，2015年時，高齡82歲的大山羨代被丈夫證實罹患失智症，除了無法自理生活外，連自己配音過《哆啦A夢》系列的事也都忘記了，讓粉絲聽聞後十分傷心，紛紛說道：「可以找哆啦A夢來治療大山羨代嗎？」

接棒的水田山葵也不負眾望，漸漸的成為了許多人喜愛的哆啦A夢。曾配過大雄的聲優小原乃梨子，也於2015年的電影記者會上稱讚水田山葵：「你已經是正牌的哆啦A夢了！」讓水田山葵當場激動落淚，台下觀眾的掌聲也證明了她這幾年來的努力並沒有白費。

《蠟筆小新》野原新之助 / 矢島晶子→小林由美子

由臼井儀人所著的《蠟筆小新》系列，是近年來日本長青漫畫的代表之一，動畫自1992年開播以來，矢島晶子就一直擔任主角野原新之助的配音，完美詮釋出5歲的男孩小新，那搞怪無厘頭的個性，逗笑了許多人，在無數觀眾心中是無法取代的存在。

2018年時，矢島晶子決定結束長達26年的小新配音，她表示：「因為年事已高，無法再維持小新的聲線。」將這一職務交接給小林由美子，雖然有許多觀眾感到可惜，但還是感謝矢島晶子這26年來的付出，豐富了許多人的童年。

小林由美子現在成為新一代的小新，與上述多啦A夢的水田山葵情況很像，不少人還是無法接受小新換了種聲音，小林由美子也跟大家表示，會努力向矢島晶子學習小新配音的精髓，並繼續加油。

《名偵探柯南》毛利小五郎 / 神谷明→小山力也

《名偵探柯南》系列是日本漫畫家青山剛昌的著名推理漫畫作品，自1994年開始連載，於1996年改編為動畫，當中主要角色毛利小五郎從動畫開播以來，就一直由神谷明擔任配音，但是2009年時，神谷明宣布因為合約到期，加上「信・義・仁」的問題，不再繼續為毛利小五郎配音，交由小山力也接棒，雖然許多粉絲感到可惜，但也表示會支持神谷明的決定。

有趣的是，今年柯南上映的電影《名偵探柯南：紺青之拳》與《北斗神拳》合作，推出聯合預告片，《北斗神拳》的主角拳四郎聲優正是神谷明，這也是神谷明睽違多年後，再度出現於《名偵探柯南》系列的作品中。

《HUNTER×HUNTER 獵人》/ 主要角色全更換

冨樫義博的《HUNTER×HUNTER 獵人》系列，從1998年開始連載，是目前繼海賊王後連載第2長時間的作品，在日本漫畫界有著不小的地位，但因作者時常休刊，劇情進度緩慢，被許多粉絲調侃：「搞不好以後想看獵人的結局，要請子孫燒給我。」

《HUNTER×HUNTER 獵人》在1999年改編為動畫，播出2年共62話。2011年宣布再度動畫化，這次是不同的公司負責製作，主要角色們的聲優也整批換掉，像是將酷拉皮卡冷酷卻又柔情個性表現出來的甲斐田YUKI，或是完美詮釋怪腔怪調西索的高橋廣樹。雖然有不少粉絲對此事感到可惜，但有部分人認為新版的動畫聲優也沒有到不適合，畢竟大家最在意的，還是獵人系列結局究竟哪天會到來！

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關鍵字

海賊王, 哆拉A夢, 蠟筆小新, 獵人, 聲優, 日韓風

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