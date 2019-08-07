專訪／《終極》張皓明帶家人遊英法　遇「毒氣攻擊」見逃竄現場

記者李欣容／專訪

男星張皓明先前帶老婆、女兒到英法旅遊18天，整個行程除了充滿驚喜外，他幽默用「走到死」來形容，過程還遇到暴動、毒氣攻擊，讓他膽戰心驚，不過幸運的是，在他們去巴黎隔天剛好是國慶日，每個鎮暴警察都帥翻，張皓明直喊，「去巴黎我老婆最爽！」

▲張皓明帶家人遊歐洲 。（圖／張皓明提供）

張皓明拿著一張小紙條，上面寫滿英法旅行的細節，因為老婆的表嫂是教育部派到英國的駐英代表，家就住在大英博物館旁邊，他們一家省了住宿費，起初一兩天他還會早起跟表哥晨跑，但接著觀光每天都走上萬步讓他雙腿吃不消，「我後來就跟我表哥講，你要這樣整我嗎！快死了。」

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▲張皓明和老婆。（圖／張皓明提供）

張皓明一家人在巴黎遇到暴動，搭地鐵時還遇到毒氣攻擊，「在我們搭上地鐵半小時後就開始，我們整個嚇到，還好我們是直接到下一站，沒有被波及到，但還是感覺有點臭臭的，有些乘客還嚇到用跑的。」這也是他第一次去到一個國家，內心有害怕的感覺。

不過好玩的是，也遇到足球隊進入決賽，一群人在香榭大道跑來跑去，感受當地歡樂氣氛，「去巴黎我老婆最爽快了，因為剛好我們去的隔天是巴黎國慶，鎮暴警察每個都在比帥的！」老婆本來還想叫他去跟警察合影，張皓明白眼回，「要去妳自己去！」

▲張皓明看到哈利波特場景嗨翻。（圖／張皓明提供）

張皓明女兒剛升小學六年級，對抗議事件好奇，他也上網查了許多資料，對於女兒的問題都耐心解答，而這趟旅程他們每天都走上萬步，女兒也都不吵不鬧跟著大人的行程，張皓明說，「我最多走到2萬9千多步，她是有時候會抓狂啦，但我就跟她說，你不走還是沒辦法。」

其中讓他印象深刻的是牛津大學和哈利波特樂園，所有拍攝場景都保留著，讓遊客可以在電影場景內拍照，回台灣後他也和女兒把《哈利波特》再看了一次，加深旅遊的記憶，旅程快結束時，他特別到連貝克漢都喜歡的鬆餅店用餐，排了一個多小時差點趕不上回台飛機，但味道讓他大喊值得。

▲張皓明喜歡當地人文氣息。（圖／張皓明提供）

18天的旅程，張皓明徹底感受到當地人文氣息，美術館外面有老師帶著學生畫畫的樣子還印在腦海中，開玩笑說，「我都想把我女兒過繼給我表嫂了！」但現在女兒才小六，如果真的要出國唸出，也得等高中之後，「她也覺得英國很棒，帥哥很多！」