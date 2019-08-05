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姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效！　「每周在家約會1次」成員們全知道還幫接送

記者張筱涵／綜合報導

韓星姜丹尼爾5日遭爆和TWICE隊長志效戀愛ing！因為彼此都是高人氣偶像的關係，約會主要都在男方家，而且這在TWICE之間已經是公開的秘密了。

▲姜丹尼爾和志效遭爆交往中。（圖／翻攝自姜丹尼爾、TWICE IG）

▲姜丹尼爾和志效遭爆交往中。（圖／翻攝自姜丹尼爾、TWICE IG）

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據韓媒《DISPATCH》報導，姜丹尼爾和志效從年初就透過共同友人介紹認識，年初開始低調交往，大約維持一個禮拜約會一次的次數，為了避人耳目主要都在男方位於首爾漢南區的住家約會。姜丹尼爾1日舉辦簽名會，志效則以TWICE身分參加的頒獎典禮，即使忙於行程仍抓緊時間約會被拍到。

姜丹尼爾，志效爆熱戀。（圖／翻攝自DISPATCH）

▲姜丹尼爾和志效遭《DISPATCH》爆交往中。（圖／翻攝自DISPATCH臉書）

姜丹尼爾以SOLO身分25日首次舉辦出道活動時也有見面，志效也會趁著TWICE世界巡迴演唱會出國前一天和回國隔天見面，他們會認識主要透過偶像出身的前輩，爆料者表示「牽線者和姜丹尼爾很熟，和志效是親近的前後輩關係」。

另外，姜丹尼爾和志效戀愛的這件事情在TWICE成員之間也不是秘密了，志效還曾經搭著別的成員的車到姜丹尼爾家約會，回家的時候也是該成員來接送。在截稿前雙方經紀公司僅發聲明表示會向本人確認，尚未有新進度。

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姜丹尼爾, 志效, TWICE

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